Профессия особенная — делиться добротой

Завтра, 8 июня, отмечают День социального работника. Во Владимирской области в сфере социальной защиты работают 5800 человек. Они помогают оформить необходимые многим семьям субсидии и другие виды поддержки, оказывают помощь ветеранам, молодым мамам, многодетным и многим другим.

Проекты для молодых…

В штате областного департамента соцзащиты, всех его учреждений и отделов 40% — это молодежь. Отрасль молодеет и обучается. 70% сотрудников имеют высшее или среднее специальное образование.

— В нашу профессию приходят люди, которые готовы делиться добротой, умеют слушать и находят варианты помощи. Одна наша соцработник рассказывала, что пришла поработать на время декрета дочери и осталась на 15 лет, — говорит директор департамента Любовь Кукушкина.

Сегодня жители области получают 47 видов выплат и широкий спектр соцуслуг.

Социальные проекты «Маленькая мама», «Социальная няня», «Ранняя помощь» получили одобрение и поддержку на федеральном уровне. В роли нянь выступают волонтеры. Родителям с детьми с ограничениями по здоровью нередко требуется оформлять документы, собирать справки. Студенты вызываются посидеть, погулять с детьми на время отсутствия родителей. Есть и бабушки, которые вырастили своих внуков, но готовые позаботиться о других детях.

— В проект «Маленькая мама» вошли 17 девушек моложе 18-ти лет. Девять из них уже родили детей. Мы им оказываем всяческую поддержку. Открыли пункты проката, где можно взять кроватку, коляску, предметы быта. По этому проекту Владимирская область стала пилотной территорией. Мы получили федеральную поддержку, — сообщила Любовь Евгеньевна.

…и для людей в возрасте

Готовится к запуску проект для ветеранов Великой Отечественной войны. Они смогут бесплатно пользоваться услугами автокомпании «Яндекс-такси». Заявки поступили от 268 ветеранов. Условная сумма поездок по региону – на 3000 рублей. При необходимости службы соцзащиты готовы предоставить соцработника для сопровождения.

— В прошлом году такую услугу предоставляли ветеранам Кольчугино и Вязников. «Яндекс-такси» инициировала эту идею. Заявки были. Мы сейчас все подготовили к старту проекта, ждем даты с федерального уровня, — уточнила руководитель департамента соцзащиты.

Ежегодно активные сотрудники учреждений соцзащиты занимают призовые места на всероссийском конкурсе «Лучший работник социальной сферы». В этом году на встречу с председателем Правительства РФ поедет сотрудник Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Марина Фомина. Директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина говорит о конкурсантке с большой гордостью:

— Марина родилась в Нижнем Новгороде, но приехала во Владимир. Долго жила по соседству с реабилитационным центром и всегда наблюдала за детьми. В итоге пришла сюда работать. Ее очень любят и ценят дети и их родители. Какую работу она выполняет с детьми с ограниченной подвижностью! Достигает огромных результатов.