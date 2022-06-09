Проект дороги от Лунево до центра Владимира будет делать ИП Крывый

Такой борьбы за право проектирования городских объектов давно не было. Будущая дорога из загородной зоны в центр Владимира заставила семерых потенциальных подрядчиков устроить игру на понижение. На торгах многие из них готовы были дать значительную скидку мэрии. А победил самарский индивидуальный предприниматель Владимир Крывый. Он согласился сделать проект планировки территории и изыскательские работы за 1,6 миллиона рублей – в два с половиной раза ниже первоначальной стоимости.

Каким будет документ?

Дорога, которая свяжет микрорайоны Лунево и Заклязьменский с центром города — площадью Фрунзе, для владимирцев чрезвычайно важна. Поэтому интерес к закупке и общественности, и чиновников предельно высокий. От того, как быстро и качественно подрядчик выполнит свою работу, зависит, как скоро Владимирская область получит федеральное финансирование на строительство дороги.

Поэтому, с одной стороны, радует, что нашлось немало желающих выступить проектировщиком. С другой стороны, есть опасения, не скажутся ли значительное отступление от начальной стоимости и сжатые сроки выполнения контракта — всего три с половиной месяца — на качестве работы.

В контракте, размещенном на портале госзакупок (статус — подписание поставщиком), описаны виды работ. В проект планировки территории должна входить графическая часть: чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных объектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Ориентировочная протяженность проектируемого объекта — 3,5 километра.

— Положение о размещении линейных объектов должно содержать основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение дороги, перечень населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны дороги, информацию о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, — поясняет контракт.

Надежда на проектировщика

Важный момент — охранные зоны. Их в списке мэрии значится 21. Это и зоны охраняемого природного ландшафта, и прибрежная защитная полоса реки Клязьма.

Еще в контракте указали отдельный раздел по проекту межевания территории. Он не менее трудоемкий и затратный. А выполнить его надо до конца сентября.

Правда, проект предусматривает разработку только первого этапа дороги. От загородных микрорайонов до реки. Сам мост и часть дороги по городскому пространству войдет в следующий этап.

О втором мосте через реку Клязьма в черте Владимира говорят давно как на городском, так и областном уровнях. Его указывали архитекторы в генплане и проектах планировки территорий центральной части города. И впервые случились какие-то реальные подвижки.

Лишь бы теперь подрядчик не подкачал. Но на портале «Синопсис» о нем только позитивная информация. Никаких судебных дел и долгов, зато за два года с момента регистрации с ним заключили больше десяти контрактов на проектные работы.