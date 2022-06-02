Привезли первую партию купленной областью коммунальной техники

Автопарк коммунальной техники Владимирской области усилился. В регион прибыли новые комбинированные дорожные машины. Их оформлением занимается региональное управление автомобильными дорогами. Техника нужна для уборки улиц. Ее наличие позволит городам и районам пережить зиму без снежных коллапсов.

Универсальная машина

Пока прибыли первые девять комбинированных дорожных машин (КДМ), собранных на базе шасси «КамАЗа». Всего же «Упрадор» планирует закупить 79 единиц коммунальной техники на 690 миллионов рублей. Значительная часть торгов уже состоялась, поставщики везут транспортные средства в регион.

КДМ — самая востребованная машина для содержания дорог.

— Востребованы комбинированные машины из-за своей универсальности. На них можно установить разное оборудование и, соответственно, применять для разных работ. Например, те машины, которые сейчас прибыли, будут убирать с дорог снег, наледь и шугу. Рассыпать противогололедные реагенты и материалы. Щетками — подметать в любое время года. А ещё — в жару поливать асфальт водой, — пояснили в пресс-службе «Владупрадора».

Комбинированные машины работают на всех дорогах: городских, региональных и федеральных. Трудятся круглогодично, им только меняют оборудование. Летом — подметальные и поливочные насадки, зимой — пескоразбрасыватели и щетки.

Владимиру очень нужны такие КДМ-ки, но денег в бюджете нет, поэтому их ремонтируют и ремонтируют, хотя часть оборудования уже давно «сгнила». Возможна, одна из таких машин поступит в ЦУГД областного центра.

Что еще поступит

Постепенно будет приходить и другая новая техника. Например, грейдеры, погрузчики, асфальтоукладчики, асфальтовые катки, тракторы.

Вся техника — российского производства. Исключение сделали только для сельскохозяйственных тракторов. 16 единиц поставит торговый дом Минского тракторного завода. Каждый стоит по 3,5 миллиона рублей. В комплекте идет навесное оборудование: погрузчик универсальный, передний отвал гидроповоротный, задняя уборочная щетка.

Придет и еще одна партия КДМ, но на базе самосвала. В область привезут 11 единиц по 13 миллионов рублей каждая. В комплекте — пескоразбрасывающее, поливомоечное и плужно-щеточное оборудование. Все эти машины поставит компания из Москвы «Техносейл».

Проблемы возникли только по погрузчикам. Область уже дважды выставляла контракты на торги, оба раза потенциальные участники подавали жалобы в ФАС. Региональное управление антимонопольной службы выявило нарушения, результаты последней закупки приостановили. Вероятно, будет третья попытка.