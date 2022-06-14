Приемная кампания стартует в ВлГУ 20 июня

20 июня Владимирский государственный университет начнет приём документов на очную форму обучения. В этом году университету вместе с Муромским филиалом выделили 2514 бюджетных мест. Это бакалавриат, специалитет, магистратура и среднее профессиональное образование. Подать документы на поступление можно как очно, так и онлайн.

Пять советов

В помощь абитуриентам в опорном вузе подготовили пять важных советов. Начать следует с проверки всех необходимых документов. В приемной комиссии попросят паспорт, СНИЛС, школьный аттестат или диплом колледжа. Не забудьте также про медицинскую справку. Она потребуется на некоторые направления, например, педагогические. Еще пригодятся документы, подтверждающие наличие льгот и индивидуальных достижений. Для целевого обучения понадобится еще и договор.

Далее следует составить примерный список желаемых направлений и специальностей. При поступлении в бакалавриат/специалитет можно выбрать максимум четыре. С выбором поможет сервис ЕГЭ-информатор.

– Добавьте в календарь важные даты приемной кампании, чтобы не пропустить последний день подачи документов и сдачи вступительных, — рекомендуют в опорном вузе.

Подать документы на поступление можно несколькими способами. Дистанционно — на портале госуслуг и через личный кабинет абитуриента ВлГУ, а можно прийти лично.

Адрес приемной комиссии — главный корпус вуза на улице Горького, 87, аудитория 105.

– Если у вас возникают вопросы по приему, что-то непонятно, что-то не грузится, пишите нам в личку или звоните по телефону:7 (4922) 47-99-78. Специалисты приемной комиссии и консультанты от институтов ответят вам и помогут решить возникающие трудности, — добавляют в пресс-службе вуза.

Актуальная и официальная информация о направлениях подготовки, списке испытаний, сроках подачи, особых правах, олимпиадах, стоимости обучения размещена на сайте приемной комиссии.

ЕГЭ продолжаются

А пока выпускники школ продолжают сдавать единые государственные экзамены. Сегодня проходят испытания по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

На два дня поделили сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, а также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 1628 выпускников школ Владимира. Всего же по области испытания пройдут 5618 юношей и девушек.