Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Владимирскую область

Владимирскую область посетил Михаил Мишустин. Итогом визита главы Правительства РФ стал ряд заявлений по поддержке крупных проектов в регионе. В частности, строительства инфекционного корпуса областной клинической больницы, создания особой экономической зоны, подготовки к 1000-летию Суздаля и развитии инфраструктуры у трассы М-12.

Особая экономическая зона

Особую экономическую зону (ОЭЗ) «Владимир» планируют создать на западе нашей области. Туда, например, войдут Киржачский технопарк совместно с «Алмазной долиной» в Александровском районе. «Добро» на то, чтобы ОЭЗ заработала, должно дать федеральное правительство.

— Её создание не только даст жизнь новым центрам роста и заложит условия для опережающего социально-экономического развития региона, но и обеспечит развитие российской промышленности и её технологический суверенитет, – уверен глава региона Александр Авдеев.

Михаил Мишустин обещал ускорить рассмотрение заявки Владимирской области. Он подчеркнул, что сегодня нужно инвестировать в наукоёмкие производства, отказываться от импортных комплектующих. На эти цели государство предусматривает непрерывное финансирование, льготные займы для бизнеса, особые налоговые льготы для регионов и специальный режим администрирования, когда на смену проверкам приходит работа ситуационных мониторинговых служб.

Справка. Индустриальные центры компетенций, нацеленные на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики, вкупе могут принести в 2023-2031 годах свыше 30 млрд рублей инвестиций, что позволит создать в нашей области порядка 6 тысяч рабочих мест.

Вместе с главой региона и руководителями ряда федеральных структур премьер-министр оценил производственные мощности технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче. В рамках ОЭЗ там планируют запустить несколько новых предприятий по производству теплообменников и комплектующих для систем вентиляции, трубчатых нагревательных элементов, стальных трубчатых радиаторов и труб, внутрипольных конвекторов и модульных домов.

Сейчас в технопарке работают 9 предприятий, где трудятся 2,5 тысячи человек.

Михаил Мишустин осмотрел участки роботизированной штамповки, автоматической линии порошковой покраски, сборочных линий тепловой техники, роботизированной сварки. Также ему продемонстрировали работу сварочного робота, который используется при производстве нагревателей, и выставку готовой продукции резидентов технопарка. Особое внимание высокий гость уделил «умным» панельным радиаторам отопления российского производства.

— То, что мы сегодня увидели, я лично буду поддерживать, — сказал премьер-министр в беседе с главой региона. — Я думаю, особой экономической зоне здесь быть, надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время.

Новый больничный корпус

На завершение строительства инфекционного корпуса Областной клинической больницы выделили 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом Михаил Мишустин уже подписал, о чём и сообщил во время посещения Владимирской области.

— На конец августа — сентябрь запланирована поставка более чем на 1 миллиард рублей. И нам остаётся допоставить оборудование на сумму от 0,5 до 1 миллиарда, доделать работы по инженерии и закончить фасадные работы. Тогда у нас будут полностью освоены средства, — привёл слова Александра Авдеева сайт Правительства РФ.

Средства выделили из резервного фонда Правительства РФ. Это позволит завершить возведение четырёхэтажного корпуса уже в нынешнем году. Общая площадь лечебного учреждения на 220 коек составит более 19 тысяч кв. метров.

— Каждая палата будет обеспечена собственной системой вентиляции и коммуникациями, чтобы исключить распространение опасных вирусов, — уточнили в администрации области.

Суздаль юбилейный

Грядущее 1000-летие Суздаля – также одна из тем визита. Работы по подготовке к юбилею, старт которым дал указ президента, вышедший семь лет назад, идут полным ходом. Ближайшие крупные задачи — ремонтно-реставрационные работы ансамбля Ризоположенского монастыря и Торговых рядов.

— Мы попросили бы поддержку по некоторым направлениям, которые, может быть, даже не в меньшей степени, чем для туристов, важны для самих горожан, потому что юбилей не только для тех, кто посещает город, но и для тех, кто живёт там, — обратился Александр Авдеев к руководителю Правительства.

На ремонт суздальских дорог необходимо около 400 миллионов рублей.

Михаил Мишустин обещал, что средства на обновление дорожной инфраструктуры будут выделены. Кроме того, федеральные власти помогут в строительстве новой школы и в решении других вопросов.

— Мы, думаю, комплексно поддержку вам окажем. Там порядка 2 млрд рублей финансирования. Я попрошу Министерство просвещения вместе с Министерством финансов оперативно проработать этот вопрос и отвечу вам до конца этой недели, — сказал он Александру Авдееву.

1000-летие Суздаля будут отмечать в 2024 году. Сейчас уже разработали городской событийный календарь. В этом году, например, запланировали 56 событий — в среднем по одному на каждую неделю. И уже сейчас начали формировать гала-концерт к юбилею.

…Премьер-министр и глава региона обсудили также тему строительства скоростной трассы М-12 «Москва-Казань», проходящей по Владимирской области. Материал об этом выйдет в 18 часов.