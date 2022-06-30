Председатель Правительства РФ проверил строительство трассы М-12   

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел участок строительства автомагистрали М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Часть скоростной магистрали откроют осенью этого года, оставшуюся — в августе 2023-го. С врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым глава Кабинета министров обсудил перспективы развития региона, открывающиеся в связи с запуском трассы.

Новые возможности

Новая магистраль позитивно отразится на экономике Владимирской области. Близость транспортной инфраструктуры повысит ее привлекательность для инвесторов, сделает местные производства более конкурентоспособными. Улучшение доступности региона может повлечь за собой создание логистических и распределительных центров, складских комплексов. Наконец, область выиграет и с точки рения туризма.

— Конечно, эту дорогу люди ждут давно. Знаю, что и во Владимирской области тоже. Трасса в перспективе позволит нам больше двух тысяч километров от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга проехать без единого светофора. Серьёзнейший инфраструктурный проект, который реализуется по поручению Президента России. Уверен абсолютно, у нас должно всё получиться. Во всяком случае, результаты, которые сегодня продемонстрированы здесь, точно об этом говорят, – сказал премьер-министр.

Во Владимирской области на четырех из восьми этапах платного автобана М-12 «Москва-Казань» трудятся 6 тысяч человек, задействовано около 1,5 тысяч единиц техники. Запуск движения запланирован на втором этапе трассы. На 26-ти из 37-ми километрах пустят легковые и грузовые автомобили уже в этом году.

Этот участок идет параллельно Южному обходу.

— На отрезке трассы будет построено 10 многофункциональных зон, что позволит обеспечить высокий уровень сервиса, а также даст возможность после окончания строительных работ обеспечить рабочими местами жителей региона, — сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Справка. Скоростная трасса М-12 соединит скоростным автосообщением Московскую, Владимирскую, Свердловскую, Нижегородскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Татарстан и Чувашию. Скоростное автомобильное сообщение между крупнейшими центрами экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов повысит безопасность и качество автомобильного движения.

Мосты и развязки

Второй этап идет от пересечения с М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 Владимир – Гусь – Хрустальный – Тума во Владимирской области. На пересечении с той и другой дорогой планируются развязки. Также на этом этапе построят 15 мостов и путепроводов общей длиной около километра.

У развязки Южного обхода картина стройки меняется каждый день. Строители здесь работают без выходных, круглосуточно. Возведен мост через основную трассу М-7, делаются съезды и петли вокруг нее. Построен путепровод через железную дорогу у Мостостроя.

Радикальные изменения произошли на этом же втором этапе между кладбищем и карьерами у Улыбышево в Судогодском районе. Еще недавно межмуниципальная дорога шла с изгибом у стройки М-12, по временному участку. Объезд был сделан ради безопасности водителей.

По краям шли активные работы по строительству платного автобана. И вот основной поток транспорта перевели на огромную насыпь, сделанную рядом с прежней дорогой. Движение по нему по-прежнему идет по полосе в каждую сторону, но появились ограждения и обочины. Теперь бесплатно по дороге будем по верху, а платно по М-12 — по низу.

Трасса здесь идет по прямой по краю карьеров и кладбище и выходит на гусевскую развязку. Там временный участок дороги для объезда стройки был сделан еще в прошлом году.

После запуска 26-ти километров платной магистрали трафик с Южного обхода снизится.

Тогда можно будет взяться за его восстановление. Техника подрядчиков изрядно разбила эту часть бесплатной дороги М-7. Владимирцы даже предпочитают теперь ездить через город, чем лишний раз заглядывать на Южный обход. Дорога в трещинах и ямах. А ведь там в предыдущие три года проводился ремонт. Зря терпели пробки.

Но теперь на время восстановительных работ больших заторов не предвидится. Все же запуск движения по М-12 должен сработать.