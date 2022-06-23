«Пожили б пид нимцями, зрозумили б що почому!»

Вчера отметили памятную дату — День памяти и скорби. Очевидцев событий, ставших основой этого события, сегодня мало. Житель города Камешково ветеран Великой Отечественной войны подполковник внутренней службы в отставке Василий Савельевич Кучерук — один из них. Недавно ему исполнилось 95 лет. За его плечами долгая трудная жизнь, опасности и лишения военных лет, многолетняя служба в правоохранительных органах. Но самой страшной датой для него стала та, когда в его родное село на Житомирщине пришли немцы…

Черное время

Василий Кучерук родился 2 апреля 1927 года в селе Рогизно Любарского района Житомирской области на Украине. Его родители-украинцы работали в местном колхозе «Первое мая». В родном селе он окончил начальную четырехклассную школу, а в семилетке уже пришлось учиться в селе Пшанец соседнего Остропольского района.

В 1941 году Василий окончил школу-семилетку и в 14-летнем возрасте стал работать в колхозе.

А потом грянула война. Уже 9 июля сорок первого гитлеровцы оккупировали Житомир. Тогда же их части заняли и село Рогизно. Этот черный день Василий Савельевич запомнил на всю жизнь:

«Сначала в наше село въехала небольшая группа немцев на велосипедах — хорошо экипированные и вооруженные до зубов. Видимо, это была разведка. Красноармейцев тут не было, поэтому селение гитлеровцы заняли без боя. После разведчиков пришла колонна бронетехники. Оккупанты вели себя по-хозяйски. Нас, как и соседей, выгнали из дома, где с комфортом разместились немецкие солдаты. Нам же пришлось ютиться в сарае.

Под дулом автомата немцы заставляли нас, подростков, расчищать дороги. Работали от зари до зари. Однажды мой приятель попытался сбежать — его поймали и повели на расстрел. Тогда случайно оказавшийся рядом гитлеровский офицер отменил казнь, но вообще для них убить любого советского, даже ребенка, ничего не стоило.

Потом молодежь начали угонять на работу в Германию. У меня туда угнали старшего брата Лукьяна. Я долго прятался от немцев в погребе, но потом они меня нашли. Маме угрожали расстрелом, пришлось покинуть убежище и сдаваться. Жизнь под немцами была настоящей каторгой: кормили плохо, мучили нас непосильным трудом.

Большинство украинцев ненавидели оккупантов, однако были и предатели. Они шли в полицаи, ходили в немецкой форме, издевались над земляками. Некоторых помню до сих пор: Владимира Ярового, Сивопляса — он устроил свадьбу, куда пригласил в качестве почетных гостей гитлеровских солдат и офицеров.

Один из моих земляков Томашевский не отдал немцам детекторный приемник, хотя их немцы приказывали сдавать под угрозой расстрела. Он тайком слушал сводки Совинформбюро и рассказывал нам. Об этом узнал иуда по фамилии Скакун, выдавший Томашевского немцам. После ареста тот бесследно пропал. Говорили, что оккупанты его расстреляли.

Но в целом предателей было немного. Почти все они кончили плохо, и лишь немногие сумели уйти со своими хозяевами на запад.

Летом 44-го наше село освободила Красная Армия. Долго мы ждали этого дня, и нашей радости не было границ. Сегодня, когда на Украине часть молодежи щеголяет свастикой и восхваляет Гитлера, мне порой кажется, что они сошли с ума. Що вони наробили! Пожили б пид нимцями, зрозумили б що почому!»

Война и учеба

В начале 45-го Василия Кучерука призвали на службу в РККА. Он стал фронтовиком в 17 лет. Рядовой Кучерук проходил службу в должности линейного надсмотровщика 337-й отдельной роты 313-го отдельного полка правительственной связи МГБ СССР. Принимал участие в освобождении польской столицы Варшавы, обеспечивал бесперебойную правительственную связь.

Порой линия оказывалась поврежденной в результате боевых действий или же вылазок диверсантов. Устранять повреждения требовалось как можно быстрее, не считаясь с опасностью. Наступление развивалось столь стремительно, что полевые кухни не успевали, и командир взвода связистов старший лейтенант Константинов, которого Василий Савельевич до сих пор называет не иначе, как своим вторым отцом, проявлял чудеса фронтовой смекалки, дабы накормить голодных бойцов.

Военный связист Кучерук получил две медали: «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

В 1951 году ефрейтор Василий Кучерук демобилизовался из армии и поступил в Калининградское военное училище МВД СССР, находившееся в городе Багратионовск — бывшем Прейсиш-Эйлау, у которого в 1807 году состоялось большое сражение русской армии с французами (в числе русских командиров был полководец князь Багратион).

После успешного окончания училища в 1953 году, получив звание лейтенанта внутренней службы, Кучерук был направлен на Дальний Восток, где работал оперуполномоченным Верхне-Бурлинского районного отделения милиции Хабаровского края.

Работа «на северах»

В январе 1955-го Василия Савельевича перевели во 2-й отдел милиции города Ярославля на должность оперуполномоченного. Прослужив в ярославской милиции 10 лет, он в марте 1965 года получил назначение на должность оперуполномоченного ОБХСС на станции Воркута.

Через год перешел на службу в систему управления мест заключения (затем Главное управление исправительно-трудовых учреждений) и в апреле 1966-го стал работать оперуполномоченным лагерного пункта № 5 Воркутинского лаготделения управления мест заключения Министерства охраны общественного порядка. С 1968 по 1973 гг. там же служил дежурным помощником начальника колонии.

После восьми лет в Заполярье Василия Савельевича перевели «на юг» — в Коми АССР.

Хотя югом те места были лишь относительно крайнего Севера — наподобие той же Воркуты. Там он занимал должность дежурного помощника начальника колонии ИТК № 26 Управления исправительно-трудовых учреждений Коми АССР в городе Ухта. В апреле 1979 года его перевели на такую же должность в ИТК № 24 особого режима УИТУ Коми АСССР в той же Ухте.

Оттуда в 1983 году в звании подполковника внутренней службы ушел на заслуженный отдых. В 1985 году ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени. В общей сложности в армии, милиции и в уголовно-исполнительной системе он безупречно прослужил 38 лет, всегда отличаясь добросовестным выполнением порученного дела, что всегда было присуще фронтовикам, привыкшим находиться на передовом посту.

Ветеран-активист

В 1990 году Василий Савельевич перебрался в город Камешково, где проживали его родственники. Здесь он живет уже более трех десятков лет. Активно участвует в общественной жизни Камешковского района, а также в патриотическом воспитании работников пенитенциарной системы нашего региона.

В мае 2021 года В. С. Кучерук был удостоен звания «Почетный ветеран УИС Владимирской области», он также отмечен ведомственным наградами «За отличие в труде», «200 лет МВД России» и «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Несмотря на почтенный возраст, ветеран-фронтовик до сих пор в строю. Он ежедневно занимается зарядкой, питается по специальной системе и отличается завидной энергией, бодростью и оптимизмом. И помнит немецкую оккупацию, как будто это было вчера…