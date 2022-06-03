После повышения МРОТ еще около 11 тысяч семей смогут получать пособия и выплаты

С 1 июня все пособия и выплаты, которые зависят от величины прожиточного минимума, выросли на 10%. Доплату за июнь льготникам доставят до 10-го числа текущего месяца. Также за счет роста размера МРОТ список получателей пособий пополнился еще на 11 тысяч человек.

Минимум подрос

Большая часть видов господдержки (их всего 47) зависит от доходов граждан. Уровень обеспеченности считают по прожиточному минимуму, который, в свою очередь, зависит от минимального размера оплаты труда.

С 1 июня на федеральном уровне МРОТ установлен на уровне 15 279 рублей. Вслед за ним по регионам рассчитали размеры прожиточных минимумов для разных категорий граждан. Общий показатель во Владимирской области вырос с 12 274 до 13501 рубля. Для пенсионеров прожиточный минимум стал 11 612 рублей, для работающих – 14 717 рублей, для детей − 13 097 рублей.

Пересчитали размеры пособий на детей. Это касается выплат на первого ребенка, для многодетных родителей, на малышей 3-7 лет. Их выдают собесы. Еще повысились и новые выплаты на детей 8-17 лет, которые оформляют через Пенсионный фонд.

— Июньские выплаты уже произведены. Но доплаты все семьи все равно получат, в срок до 10 июня. Мы подсчитали, что за счет повышения прожиточного минимума, появится еще порядка 11 тысяч получателей выплат. К примеру, есть выплаты, где считается два прожиточных минимума. Были отказы по доходам. А теперь планка повыше стала — 27 тысяч. Уже многие проходят, — сказала директор департамента социальной защиты населения области Любовь Кукушкина.

На доплаты сегодняшним получателям и пособия будущим потребуется 751 миллион рублей. Из них 661 миллион — это федеральные средства, еще 90 — областные. Заявка в федеральные структуры направлена.

Новые выплаты

Напомним, что с мая около 44 тысяч семей с детьми возраста 8-17 лет, имеющие низкие доходы и живущие во Владимирской области, начали получать ежемесячные выплаты. Теперь максимальный размер пособия стал 13097 рублей.

На официальном сайте Пенсионного фонда открыт раздел по новым выплатам семьям с детьми от 8 до 17 лет. Там есть ответы на все часто задаваемые и актуальные вопросы по данной теме.

Единый контакт-центр по вопросам выплат — 8-800-600-0000.

Есть и более удобный способ подать заявление и получить ответы на все вопросы по теме выплат — через приложение госуслуг. Сейчас большая часть заявлений от родителей из Владимирской области поступает именно через этот ресурс.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Но если для сбора данных требуется больше времени, срок этот могут продлить. В таком случае пользователю придёт уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.