После памп-трека в парке «Добросельский» начали строить детский городок

Юные владимирские самокатчики облюбовали новую площадку — памп-трек в парке «Добросельский». Школьникам он нравится даже больше скейт-парка. Говорят, тут можно разгоняться. Еще на площадке можно кататься на велике. И хотя памп-трек еще огорожен сигнальной лентой, здесь собирается детвора со всей округи. Весело же.

Весело и интересно

Памп-трек – это площадка для катания на двухколесных транспортных средствах. Она состоит из склонов и неровностей. Она сделана на грунтовом основании, подсыпана песком и заасфальтирована. Памп-трек вошел в основной этап работы по благоустройству. Контракт выполняет владимирский подрядчик «Автобан». Он трудился в парке и два предыдущих года. В этом году к осени выполнит работы на сумму 74 миллиона рублей. Сюда входит освещение, видеонаблюдение территории, устройство пешеходных и велосипедных дорожек.

— Нам больше понравился памп-трек. На скейт-парке крутые уклоны, площадка – бетонная. Там нужно уметь прыгать. А здесь можно и кататься. Тут проще и интереснее, — уверяют школьники-спортсмены.

Огромный плюс третьего этапа реконструкции – это открытые двери по всему периметру парка «Добросельский». Ходи, кто хочет и куда хочет. И неважно, что вдоль Комиссарова частично грунтовые, а частично щебеночные дорожки. Надо пройти каких-то 100 метров и впереди мощеные дорожки, освещение и новые лавочки.

По соседству с памп-треком заасфальтировали небольшой островок – под пункт охраны. А около скейт-парка начали разравнивать площадку для строительства пункта проката инвентаря.

Новый городок

По соседству с большой детской площадкой, построенной еще два года назад, начались работы по устройству детского городка. Его торговали отдельным контрактов на сумму 6 миллионов рублей. Это будет игровой и канатный комплексы, полоса препятствий, игровая сетка и лавочки. Сделает это ковровская компания «Агуна».

Канатный комплекс обойдется в 172 тысячи рублей, игровая сетка – в 126 тысяч, игровой комплекс «Полоса препятствий» — в 230 тысяч рублей. Запланирована и поставка 50 деревянных скамеек без спинки. Каждая стоит 3652 рубля.

Странная ситуация образовалась со стационарным туалетом. Он построен два года назад, но до сих пор закрыт. Ближайшие туалеты – стационарные в комплексе «Руськино» и мобильные у скейт-парка.

В отдаленной части парка вдоль улицы Егорова никаких работ не ведут. Детскую площадку и парк аттракционов демонтировали еще в прошлом году. Старая сцена все еще функционирует. В рамках третьего этапа благоустройства хотели сделать новую сцену и амфитеатр. Но эти мероприятия не были включены в два расторгованных контракта.