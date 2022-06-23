«Портал DA» будет продавать залоговое имущество и непрофильные активы Ак Барс Банка

Сбер и Ак Барс Банк подписали договор о размещении активов на маркетплейсе «Портал DA», где зарегистрировано более 75 тыс. проверенных инвесторов. Ак Барс Банк планирует продвигать на площадке более тысячи объектов.

«Портал DA» — сервис Сбера по реализации непрофильных активов, в настоящее время на платформе продаётся более девяти тысяч объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование) на сумму более 312 млрд руб.

Для покупателей процесс приобретения лота на «Портале DA» организован предельно просто: после регистрации в личном кабинете он может получить полную подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах, общаться онлайн с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены приобретения, заказать обратный звонок, а также — при необходимости — получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Изначально мы создавали ″Портал DA″ для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно наработали солидную клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. С прошлого года мы привлекаем к сотрудничеству другие банки и рады, что к нам присоединился Ак Барс Банк, один из системообразующих банков страны».

Булат Давлетшин, заместитель Председателя Правления Ак Барс Банка:

«Ак Барс Банк почти 30 лет успешно работает в качестве опорного финансового института основного региона присутствия — Республики Татарстан. Основные принципы деятельности банка — прозрачность и информационная открытость. Маркетплейс ″Портал DA″ предоставляет нам новые возможности поиска инвесторов и расширяет процесс реализации активов, делая его ещё более открытым и эффективным».

Ак Барс Банк — опорный банк Республики Татарстан, который работает на рынке с 1993 года. Входит в число крупнейших финансовых учреждений России: это универсальный банк, имеющий одну из крупнейших дистрибьюторских сетей. Банк является уполномоченным агентом Республики Татарстан по обслуживанию счетов бюджета и реализации социальной политики республики.