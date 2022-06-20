Погода и запасливость позволяют ремонтировать дороги с опережением

Во Владимирской области набирают оборот ремонтные работы в рамках выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок приводят дороги в Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Камешковском и Ковровском районах. По контрактам работы должны завершить к октябрю. Но, скорее всего, это произойдет раньше. Погода благоприятствует, кроме того, основной подрядчик — ГУП «ДСУ-3» заранее подготовил необходимые материалы на сезон.

Готовились заранее

В нынешнем запланированы работы на 53 объектах регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность участков – 134 километра – это почти на треть больше, чем в прошлом году.

Примечательно, что на долю ГУП «ДСУ-3» пришлась половина всего объема дорожных работ в рамках нацпроекта. Накануне старта дорожного сезона депутаты Законодательного Собрания и чиновники обсудили результатов аудиторской проверки работы госпредприятия. Одна из главных претензий – недостаточное количество контрактов по ремонтам дорог в прошлом году.

Для выхода из финансовых затруднений ДСУ-3 надо наращивать объем работ.

В этом году ДСУ-3 заранее закупило все строительные материалы, причем в близлежащих регионах, а также запустила все свои асфальтовые заводы и наладила производство дорожных знаков. Сейчас дорожное управление выполняет три контракта.

Что где делают

— В рамках одного контракта предстоит выполнить ремонт участков на 8 автодорогах в Муромском, Меленковском, Киржачском, Ковровском районах общей протяженностью около 23 километров. В рамках второго контракта на участке с 6-го по 9-й км автодороги Хохлово — Камешково — Ручей в Камешковском районе ГУП «ДСУ-3» завершили устройство верхнего слоя покрытия. Всего на автодороге отремонтируют 13 км покрытия, — рассказывает официальное сообщество «Дороги Владимирской области».

По первому контракту подрядчик уже обновил асфальт, по второму еще ведется фрезеровка старого покрытия. И еще в рамках третьего контракта на 20-21 км участка автодороги Сеньково — Никологоры — Степанцево — Симонцево в Вязниковском районе дорожники сейчас проводят устройство верхнего слоя покрытия.

Специалисты считают, что дорожники выполняю все объемы работ по госконтрактам раньше, чем наступит осень, и успеют отремонтировать другие объекты. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире подрядчики также работают с опережением. Половину годового плана уже выполнили.