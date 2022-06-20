Погода и запасливость позволяют ремонтировать дороги с опережением

По нацпроекту обновят 134 километра
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Во Владимирской области набирают оборот ремонтные работы в рамках выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок приводят дороги в Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Камешковском и Ковровском районах. По контрактам работы должны завершить к октябрю. Но, скорее всего, это произойдет раньше. Погода благоприятствует, кроме того, основной подрядчик — ГУП «ДСУ-3» заранее подготовил необходимые материалы на сезон.

Готовились заранее

В нынешнем запланированы работы на 53 объектах регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность участков – 134 километра – это почти на треть больше, чем в прошлом году.

Примечательно, что на долю ГУП «ДСУ-3» пришлась половина всего объема дорожных работ в рамках нацпроекта. Накануне старта дорожного сезона депутаты Законодательного Собрания и чиновники обсудили результатов аудиторской проверки работы госпредприятия. Одна из главных претензий – недостаточное количество контрактов по ремонтам дорог в прошлом году.

Для выхода из финансовых затруднений ДСУ-3 надо наращивать объем работ.

В этом году ДСУ-3 заранее закупило все строительные материалы, причем в близлежащих регионах, а также запустила все свои асфальтовые заводы и наладила производство дорожных знаков. Сейчас дорожное управление выполняет три контракта.

Что где делают

— В рамках одного контракта предстоит выполнить ремонт участков на 8 автодорогах в Муромском, Меленковском, Киржачском, Ковровском районах общей протяженностью около 23 километров. В рамках второго контракта на участке с 6-го по 9-й км автодороги Хохлово — Камешково — Ручей в Камешковском районе ГУП «ДСУ-3» завершили устройство верхнего слоя покрытия. Всего на автодороге отремонтируют 13 км покрытия,рассказывает официальное сообщество «Дороги Владимирской области».

По первому контракту подрядчик уже обновил асфальт, по второму еще ведется фрезеровка старого покрытия. И еще в рамках третьего контракта на 20-21 км участка автодороги Сеньково — Никологоры — Степанцево — Симонцево в Вязниковском районе дорожники сейчас проводят устройство верхнего слоя покрытия.

Специалисты считают, что дорожники выполняю все объемы работ по госконтрактам раньше, чем наступит осень, и успеют отремонтировать другие объекты. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире подрядчики также работают с опережением. Половину годового плана уже выполнили.

Фото сообщества «Дороги Владимирской области»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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