Погиб мужчина на пожаре во Владимире

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме Владимира. Трагедия случилась накануне на проспекте Ленина. 15 человек, в том числе двое детей, эвакуировали из задымленного помещения.

Личность устанавливается

Сигнал о возгорании поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 15.42. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Горела квартира на третьем этаже.

Распространиться огню пожарные не дали, возгорание оперативно ликвидировали. Его площадь составила 8 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество на кухне.

— Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из них 2 детей. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Личность погибшего мужчины сейчас устанавливается.

На пожаре работали 6 единиц техники и 18 человек личного состава. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются дознаватели МЧС России.

Пожар в Струнино

Еще один пожар накануне днем произошел в Струнино Александровского района. Там горел частный дом. В чрезвычайном ведомстве уточняют, вызов был поздним. К моменту приезда пожарных, дом был весь охвачен огнем.

В любую минуту могли загореться и соседние дома. Пожарные этого не допустили и оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При первых признаках возгорания — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — незамедлительно звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).