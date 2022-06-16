Подрядчики М-12 строят пролеты нового моста в пойме Оки

С вантового моста в Муроме и с теплоходов, курсирующих по Оке, отчетливо виден новый вантовый мост. Размах строительства поражает. В «Автодоре» пояснили, что уже приступили к сбору пролетов в пойме реки. На всем протяжении автобана М-12 «Москва-Казань» этот мост — самый масштабный.

Движение пустят в 2023-м

— Завершили сооружение промежуточных опор. В работе находятся пилоны. Идёт сбор металлоконструкции пойменных пролетов для дальнейшего монтажа русловой и вантовой части. Для этого моста наиболее оптимальным и эффективным способом строители выбрали метод продольной надвижки с правого берега. Конструкции будут собирать на подмостях с дальнейшим выдвижением в пролет, — поясняют специалисты госкомпании «Автодор».

Работы круглосуточные. Ежедневно занято около 500 человек и 100 единиц техники.

С запуском моста не торопятся. Все делают обстоятельно. Замкнуть русловой пролет собираются во втором квартале 2023 года. Движение же автомобилей запустят к концу 2023 года, когда будет завершено строительство на всех остальных этапах.

— На новом вантовом мосту будет 4 полосы. В сравнении с существующим вантовым мостом в Муроме, пропускная способность возводимого в составе М-12 будет как минимум в четыре раза выше — порядка 30 тысяч автомобилей в сутки, — сообщила пресс-служба «Автодора».

Справка. Характеристики нового моста: общая протяженность — 1,3 км, длина центрального пролета — 254 м, количество опор — 17, вес — 7 тысяч тонн.

Всего на М-12 появится 330 искусственных сооружений: мосты, путепроводы, переходы. На четвертом этапе скоростной магистрали протяженностью более 120 километров, в рамках которого и возводится новый вантовый мост, планируется построить 11 мостов через различные реки и овраги.

Остальные участки

На всех восьми этапах работ подрядчики работают ускоренными темпами. До конца 2022 года заказчик работ планирует заасфальтировать 560 из 811 километров — это 70% трассы.

Самое пристальное внимание уделено сейчас первому и второму этапам, которые будут сданы в этом году. Так, на втором этапе магистрали во Владимирской области укатают 400 тысяч тонн асфальтобетона.

К концу года запустят движение по 26-ти километрам шоссе рядом с Южным обходом областного центра. Активные работы ведутся на 10 съездах и заездах с бесплатных дорог на платный автобан.

Напомним, что трасса М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).