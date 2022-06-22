Подростков с инвалидностью обучают в группах полезной занятости

Во Владимире, Муроме и Петушках на базе учреждений соцобслуживания открылись группы дневной полезной занятости для подростков с инвалидностью. Ребята осваивают различные направления декоративно-прикладного творчества, основы работы на компьютере.

Поддержка семей

Как рассказали в департаменте соцзащиты населения, в таких группах сейчас занимаются 35 подростков. На базе 11-ти учреждений также открываются группы кратковременного ухода общеразвивающей и логопедической направленности, группы сенсорной интеграции, музыкальной терапии и логоритмики.

Меры поддержки оказывают по программе «Территория возможностей».

Общий объём финансирования мероприятий этой программы — 14,8 миллиона рублей, в том числе 7,3 миллиона — грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Основным акцентом комплекса мер стала адресная поддержка семей, их обучение по специально разработанным модулям и программам, информационному и методическому сопровождению в процессе реабилитации и абилитации детей, — сообщил департамент соцзащиты населения.

Удобный ресурс

В ведомстве также рассказали, что к концу года будет создан новый информационный ресурс для семей с особенными детьми. Он предоставит удобную навигацию в сфере реабилитационных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, образования и здравоохранения.

Кроме того, сервис оснастят функцией электронной регистратуры. Она поможет записаться на приём к специалистам в удобное время.

Благодаря расширению ассортимента пунктов проката родители детей-инвалидов с тяжёлыми множественными нарушениями, не имеющие собственных ресурсов доступа к дистанционным сервисам и услугам, смогут взять в прокат планшеты, уточняют в департаменте.

Все меры поддержки планируют реализовать в течение текущего и следующего года. Они охватят более тысячи человек: это дети-инвалиды и родители, воспитывающие детей с инвалидностью.