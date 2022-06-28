Почти 700 многодетных и малообеспеченных семей бесплатно отдохнут летом на море

Нынешним летом за бюджетный счёт отдохнут около 700 многодетных и малообеспеченных семей Владимирской области. Для них предусмотрены бесплатные путевки в Сочи, Адлер и Туапсе. Оздоровительная кампания продлится по сентябрь.

Две недели у моря

На минувшей неделе на Черноморское побережье Краснодарского края отправилась очередная делегация владимирских семей. 258 человек уже находятся на отдыхе.

— Всего в этом году на курортах планируется оздоровить 2,4 тысячи человек – это около 700 семей, в которых более 1800 детей, — сообщил департамент социальной защиты населения Владимирской области.

Путёвка на Черное море — очень востребованный вид поддержки.

В путевку входят проезд к месту отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание, бесплатные экскурсии. Отдыхают в течение 14 дней.

Кому путевка

Право на получение бесплатных путёвок имеют многодетные и малообеспеченные семьи, постоянно проживающие во Владимирской области и имеющие детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно:

— один сопровождающий родитель (законный представитель) на одного-четырёх детей;

— два сопровождающих родителя (законных представителя) на пять и более детей.

Заявления на выделение путёвок принимаются в отделах социальной защиты населения по месту жительства.