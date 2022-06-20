Петр Колтыпин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и рассказал о роли цифровых технологий в сфере здравоохранения  

В третье воскресенье июня в России отмечают день медицинского работника. Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет профессионалов отрасли. Сбер и партнеры активно развивают доступные и удобные цифровые сервисы управления здоровьем от компаний СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА, а также различные медицинские решения и продукты для врачей на базе искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СберМедИИ.

Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны и регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка. Так, сервис СберЗдоровье увеличил количество пациентов на дистанционном мониторинге в 4,6 раза за год. В мае 2022 года число пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) под наблюдением врачей при помощи платформы дистанционного мониторинга СберЗдоровья, превысило 160 000 человек. На май 2022 года проект запущен в 43 регионах страны. Проект реализуется совместно с региональными министерствами, ответственными за цифровизацию здравоохранения, и для граждан такие услуги сервиса бесплатны. Дистанционный мониторинг осуществляется как при помощи голосового робота (разработан группой компаний ЦРТ), так и с использованием носимых медицинских устройств (тонометры и глюкометры), позволяющих автоматизировать сбор показателей пациента и сделать получаемую информацию более точной. Пациент получает устройства по назначению врача и замеряет давление самостоятельно. Данные передаются в личный кабинет и лечащему врачу, который видит их изменения в динамике и может оперативно реагировать на ухудшение состояния.

Платформа дистанционного мониторинга доступна для подключения региональными министерствами и ведомствами. Продукт можно внедрить как отдельным модулем, так и с дополнением в виде телемедицинских консультаций врачей. Специалисты могут быть сотрудниками СберЗдоровья или врачами местных больниц и поликлиник.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Платформа дистанционного мониторинга СберЗдоровья используется в системе здравоохранения регионов присутствия Волго-Вятского банка. Проекты по наблюдению за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями реализованы в более 40 медицинских учреждениях Удмуртии и Пермского края. В перспективе планируется реализация проекта во Владимирской области, Татарстане, Мордовии и Чувашской Республике. Возможность наблюдения за пациентами удаленно значительно снижает нагрузку на врачей и позволяет специалистам помогать большему числу людей, не увеличивая нагрузку на первичное медицинское звено».

Другое решение, которое позволяет снизить нагрузку на врачей и облегчить рутинные процессы – Voice2Med от группы компаний ЦРТ – партнера Сбера. Сервис позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Решение экономит более 20% времени врачей на подготовку протоколов. Высокое качество технологии распознавания речи, которая используется в продукте (надежность распознавания достигает 97-98%) и возможность подключения тематических языковых моделей для различных врачебных специализаций обеспечивает наличие по окончанию осмотра полностью заполненного медицинского протокола, требующего минимума исправлений. Кроме того, поддержка голосовых команд значительно повышает эргономичность рабочего места. Решение применяется в Мордовии, Удмуртии, Мурманске, Кемерове, Иркутске, более чем в 65 регионах страны, продолжает развиваться и масштабироваться.

Если говорить о внедрении искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, то яркий пример – во всех больницах Нижегородской области уже внедрён Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) от СберМедИИ, включающий сервис на базе искусственного интеллекта — «КТ Лёгких», который помогает выявить онкологию на ранней стадии. За апрель-май 2022 года алгоритм обработал 2988 КТ снимков, среди которых выявил 151 случай возможных новообразований и направил их на дополнительную верификацию врачам-консультантам Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ. После проверки специалистами 78 результатов КТ лёгких были переданы врачам Нижегородского областного клинического онкологического диспансера для принятия решения по дальнейшей маршрутизации и дообследованию пациентов. Регулярная оценка КТ лёгких продолжается, каждую неделю алгоритм обрабатывает порядка 300 исследований, позволяя спасать человеческие жизни.

Другой пример – расшифровка ЭКГ с помощью искусственного интеллекта для скорой помощи и ФАПов в регионе. Сегодня телекардиографы с внедрёнными алгоритмами СберМедИИ установлены на всех машинах скорой медицинской помощи (СМП) и в 344 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Нижегородской области. В настоящее время в единую сеть подключены более 600 приборов. Внедрение системы на базе ИИ позволило снизить время обработки ЭКГ на 20%.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Цифровые технологии всё активнее используются врачами в ежедневной практике. Уже сегодня разработки Сбера делают процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество и медицинских услуг. В преддверии профессионального праздника мы присоединяемся к поздравлениям и надеемся, что и в дальнейшем решения Сбера и партнеров будут способствовать облегчению работы медицинских работников, экономии их времени – самого дорогого сейчас ресурса. Это время можно уделить работе с пациентами, саморазвитию, получению дополнительных знаний, которые в медицинской сфере постоянно обновляются и расширяются».

ПАО Сбербанк