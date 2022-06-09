Первый УЗИ-аппарат экспертного класса осваивают в Александрове

Современный УЗИ-аппарат экспертного класса получила женская консультация Александровской районной больницы. Он необходим для скрининговых ультразвуковых исследований и позволяет более точно проводить раннюю диагностику осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии новорождённых.

Точная диагностика

УЗИ-аппарат такого класса районная акушерско-гинекологическая служба получила впервые, сообщил зав. женской консультацией Александровской районной больницы Вадим Комаров.

— Аппарат очень современный, мощный, с большей проникающей способностью, ярко выраженным изображением. С его помощью гораздо легче находить внутриутробную патологию и пороки развития у детей. У него имеется четыре датчика, один из которых — объёмный, позволяющий проводить 3D-сканирование, — уточнил Вадим Сергеевич.

Оборудование приобрели по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиники и ФАПы

В прошлом году Александровская районная больница по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила 21 единицу современного медицинского оборудования и 15 легковых автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.

В текущем году реализация программы продолжается. Напомним, что в Струнино началось строительство современной взрослой поликлиники. В 2022-2023 годах запланирован ремонт поликлиники в Александрове на улице Восстания 1905 года, 9, в 2022-2024 годах – ремонт поликлиники в Карабаново, а в 2025 году – ремонт поликлиник в Александрове на улице Кубасова, 2 и в посёлке Балакирево.

В 2023 году также намечено строительство ФАПа в деревне Новожилово, в 2025 году – строительство ФАПов в селе Годуново, в посёлке Арсаки и деревне Бакино, а также строительство амбулатории в деревне Лизуново.

Справка. Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всей стране с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Она призвана улучшить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.