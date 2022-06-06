Первую площадку для пляжного волейбола оборудовали во Владимире

Во Владимире открылась первая площадка для пляжного волейбола, чье оснащение позволяет проводить соревнования областного уровня. Спортивный объект оборудован по просьбам жителей на берегу Комиссаровского пруда, сообщает мэрия.

Площадку обновили

Волейбольную площадку огородили, оборудовали освещением и покрытием из чистого речного песка. Сегодня на ней уже прошли первые соревнования — открытое первенство Фрунзенского района среди школьников.

Юные спортсмены обновили площадку

Тем не менее в списке мест проведения чемпионата Владимирской области по пляжному волейболу новая площадка пока не значится. Соревнования стартуют 10 июня и пройдут в трех городах региона: Гусь-Хрустальном, Муроме и Владимире. В областном центре волейболисты сыграют в Загородном парке, рассказал «Призыву» исполнительный директор федерации волейбола Владимирской области Владимир Латайников.

По наказам владимирцев

Волейбольная площадка у Комиссаровского пруда построена при содействии депутата городского Совета Дмитрия Чижова по наказам избирателей 20-го избирательного округа. Напомним, что с 2021 года в местном бюджете закладываются средства для реализации депутатами горсовета наказов избирателей, по 2 миллиона рублей в год на каждый округ.

На эти средства в городе оборудуются детские и спортивные площадки, проходит локальное благоустройство тротуаров, дворовых территорий и общественных пространств. Одним из объектов, построенных на эти средства, в 20-м избирательном округе Владимира стала площадка для пляжного волейбола.

Кроме того, в этом году на Комиссаровском пруду планируется обустройство еще одной площадки с игровыми элементами для маленьких детей.