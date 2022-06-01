Первую конькобежную дорожку с искусственным льдом открыли в Муроме

Первая во Владимирской области открытая дорожка с искусственным льдом для занятий конькобежным спортом появилась в Муроме. Спортивное сооружение построили на стадионе школы олимпийского резерва имени А. А. Прокуророва.

Тренировки с октября по март

Строительство конькобежной дорожки велось в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составила 159,9 миллиона рублей, из них 139,1 миллиона рублей – это средства регионального бюджета, уточнила пресс-служба областной администрации.

Конькобежная дорожка построена в виде овала с двумя поворотами с разминочным и двумя соревновательными треками. Её общая протяжённость – 333,33 метра. Единовременная пропускная способность – до 120 человек.

Дорожка позволит более качественно организовать тренировочный процесс, занятия будут проходить с октября по март. Летом же она будет использоваться как роликодром для конькобежцев и лыжников, а также для занятий по велосипедному спорту.

Напутствие от чемпиона

Участие в открытии ледовой дорожки принял глава Владимирской области Александр Авдеев. Гостями церемонии также стали председатель региональной Федерации конькобежного спорта Дмитрий Громов и заслуженный мастер спорта России по конькобежному спорту, участник Олимпиад, многократный абсолютный чемпион России Дмитрий Лобков.

— Желаю удачи всем, кто уже занимается, кто выступает на российской и мировой арене, а также и тем, кто придёт к нам на смену. И, конечно, всех призываю заниматься спортом! – обратился к участникам торжества Дмитрий Лобков, к слову, ученик муромской конькобежной школы.

Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва выступает основной площадкой для занятий конькобежным спортом во Владимирской области. В учреждении под руководством 10 квалифицированных тренеров конькобежным спортом регулярно занимается около 240 человек.

Муромская конькобежная школа подготовила 25 мастеров спорта СССР, России и международного класса. За последние 15 лет 8 её воспитанников входили в состав сборной России. Сейчас в сборной – три муромских спортсменки.