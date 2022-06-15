Первая «умная» спортивная площадка появится во Владимире

В микрорайоне Владимира Юрьевец построят первую «умную» площадку во Владимирской области. Регион получил федеральные средства в сумме 84 миллиона рублей. Их хватит на строительство двух площадок. Вторая появится в Гусь-Хрустальном.

Тренд на подсказку

Во Владимирской области приняли программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Один из способов продвижения массового спорта и вовлечения в него подростков – это строительство спортивных сооружений, а также оснащение современным оборудованием уже действующих.

«Умные площадки» — новый тренд. Что это такое и чем они отличаются от обычных? Это такие же открытые стадионы для игр с мячом, беговыми дорожками, воркаутом, силовыми тренажерами и трибунами, но с аппаратно-методическим оборудованием.

Первые «умные» площадки в нашей стране появились в 2017 году.

Виртуальный тренер подскажет индивидуальную программу и будет следить за ее выполнением. Похожие спорткомплексы уже имеются: ФОК под открытым небом, например, функционирует в парке «Добросельский». Но никаких виртуальных тренеров там нет. А многих начинающим спортсменам и любителям толковые советы просто необходимы.

Алексей Сипач, директор департамента физкультуры и спорта администрации Владимирской области:

— С 2022 года по всей стране реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Предполагает строительство объектов шаговой доступности — «умных» площадок. С 2024 по нему еще начнется строительство велодорожек, которые зимой можно будет использовать как лыжню. В Гусь-Хрустальном и Владимире начнется строительство двух умных площадок. Лимиты до регионов уже доведены.

Новые объекты

Место под первую «умную» площадку во Владимире уже выбрали – это пустырь за школой № 42 в Юрьевце. Спортплощадка там уже есть, плюс крытый спортивный блок с бассейном. Но для жителей огромного развивающегося микрорайона этого недостаточно. Тем более, в Юрьевце вообще нет ни парка, ни сквера, где дети бы могли побегать и поиграть.

Ранее на региональном уровне также говорили, что выделят средств еще на одну площадку — в Коврове. Сейчас ищут место для нее, строительство намечено на 2023 год.

Объем вложений в развитие массового спорта в регионе солидный — порядка 500 миллионов рублей. Более всего — 182 миллиона выделили на завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса в Коврове. Кроме того, откроются после реконструкции стадион в Красной Горбатке и бассейн в поселке Ставрово, с «нуля» сделают лыжероллерную трассу в Александрове и крытую хоккейную коробку в поселке имени Воровского Судогодского района.

В городе Петушки и поселке Зименки Муромского района началось строительство спортивных площадок с комплексом игр и занятий. Там поставят теннисные столы и воркаут, повесят кольца для баскетбола, натянут сетку для волейбола и обустроят хоккейные площадки с трибунами. Воспользоваться всем этим смогут и взрослые, и дети.