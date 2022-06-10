Первая трагедия на воде. В техническом водоеме утонул мужчина

Первая трагедия на воде в летнем сезоне. В Собинке накануне вечером, возможно, утонул 26-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. «Возможно», потому что тело в водоеме нашли лишь несколько часов назад. И еще предстоит выяснить причины смерти.

Поисковые работы

Тревогу забили очевидцы. Они сообщили, что видели, как мужчина пошёл купаться, но назад не вернулся. На место поспешили представители полиции, спасатели местной спасательной станции, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и отдела безопасности людей на водных объектах.

На берегу технического водоёма личные вещи предполагаемого пострадавшего. Самого его не было.

Место, где случился инцидент, не оборудовано для купания.

Силами местной спасательной станции сразу же начали поисковые работы на водоёме. Сегодня утром утонувшего мужчину нашли.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские. Предварительно известно, что мужчина отправился плавать в состоянии алкогольного опьянения.

Важные правила

А пока спасатели напомнили жителям Владимирской области об основных правилах безопасного поведения на воде. Купаться в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах смертельно опасно. Согласно статистике происшествий, именно эти два фактора чаще всего становятся причинами трагедий.

Ранее «Призыв» сообщал, что Главное управление МЧС России по Владимирской области составило рейтинг самых опасных водоёмов для купания в регионе. Наиболее рискованное место для отдыха на воде, считают спасатели — река Клязьма. В прошлом году там произошло 11 трагических случаев. Далее в списке — Ока, Пекша и Колпь, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Всего же по итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей.