Пенсионная банковская карта это удобно!

Многих жителей Владимира, которые находятся на заслуженном отдыхе, волнует вопрос: как лучше организовать процесс получения пенсии – на почте или оформить банковскую карту для перечисления пенсии.

Своим мнением с нами поделилась пенсионерка из Владимирской области (г. Муром) Ирина Михайловна Черных.

«Я вышла на пенсию пару лет назад, всю жизнь проработала в соцслужбе. В последние годы зарплату нам перечисляли на банковские карты, поэтому я умею ими пользоваться: расплачиваться в магазинах за покупки, снимать наличные деньги в банкоматах.

Я достаточно активный пенсионер, стараюсь не сидеть дома и посещать интересные мероприятия, все лето живу у себя на даче за городом. Здоровье слава богу позволяет. Год назад моя дочь Марина предложила оформить перевод пенсии на банковскую карту Сбербанка. Для меня пользоваться картой действительно удобно, теперь я не должна сидеть дома и ждать, пока мне принесут пенсию, к тому же не нужно держать мелкие деньги в кошельке, если расплачиваешься за покупки в магазинах по банковской карте.

К тому же в период самоизоляции от коронавируса я начала активно осваивать компьютер, внуки мне очень помогали в этом. Научилась пользоваться мессенджерами и зарегистрировалась в соцсетях, стала переписываться с одноклассниками и друзьями детства.

Мне кажется, что пенсионная банковская карта существенно экономит время. Например, я перевожу деньги внукам на подарки за пару минут, оплачиваю услуги ЖКХ, недавно подключила себе «Автоплатеж за сотовую связь». Теперь баланс на моем сотовом телефоне всегда положительный.

Поэтому советую всем, кто устал ждать прихода почтальона с пенсией либо идти на почту и стоять в очереди, принять решение о переводе пенсии на банковскую карту. Пенсионная банковская карта это действительно удобно!»

ПАО Сбербанк