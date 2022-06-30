пал травы

Особый противопожарный режим вводят во Владимирской области

Жечь костры и жарить шашлыки строго запрещено
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К выходным во Владимирскую область вновь возвратится аномально жаркая погода. Вырастут риски природных пожаров. Чтобы этого не допустить, в регионе с сегодняшнего дня, 30 июня, установили особый противопожарный режим. На природе запрещено разведение огня для любых целей, в том числе для сжигания мусора и приготовления пищи на мангалах.

Нарушителям штраф

Ввести особый режим предложили накануне на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С начала года произошло 11 лесных пожаров на площади 4 гектара. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года случилось 38 пожаров на площади 30 гектаров. Однако на заседании было отмечено, что с учётом прогнозируемой жаркой погодой ситуация по природным пожарам может резко ухудшиться.

шашлыки

Жарить шашлыки на открытом огне запрещено. Фото «Призыва»

Главным управлением МЧС России по Владимирской области инициирован вопрос об установлении с 30-го июня на территории области особого противопожарного режима. Запрещено разведение огня на природе для любых целей, в том числе — запрещено сжигание мусора, приготовление пищи на мангалах, проведение огневых работ, — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Нарушителей ждут штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

На какой срок будет установлен особый противопожарный режим, не сообщается. Ранее он действовал с 22 апреля по 16 мая.

Справка. Всего же с начала года во Владимирской области произошло 1589 пожаров, погибло 66 человек, в том числе 4 ребёнка, травмировано 39 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост погибших на 35 %, рост травмированных на 20%.

Безопасность на воде

На заседании КЧС также подняли тему безопасности на водных объектах. С начала летнего периода на водоёмах Владимирской области погибли 5 человек, в том числе 2 ребёнка. Аналогичный показатель прошлого года – 17 человек, в том числе 5 детей.

Основной причиной гибели людей остается купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения и недосмотр за детьми со стороны взрослых.

пляж, Нерль

Безопасных мест для купания становится все меньше. Фото «Призыва»

К сожалению, органы местного самоуправления ежегодно снижают количество оборудованных пляжей, что приводит к тому, что граждане купаются в неорганизованных местах, — отметили на заседании.

Сейчас в регионе насчитывается 95 мест массового пребывания граждан у воды. Из них – 41 место задекларировано как пляжи, остальные 54 – места неорганизованного купания. Органам местного самоуправления было поручено организовать дежурства мобильных муниципальных или общественных спасательных постов в местах неорганизованного купания граждан.

Если такой возможности нет, необходимо запрещать такие места для купания с выставлением запрещающих аншлагов и применением административного воздействия на нарушителей, подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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