Особый противопожарный режим вводят во Владимирской области

К выходным во Владимирскую область вновь возвратится аномально жаркая погода. Вырастут риски природных пожаров. Чтобы этого не допустить, в регионе с сегодняшнего дня, 30 июня, установили особый противопожарный режим. На природе запрещено разведение огня для любых целей, в том числе для сжигания мусора и приготовления пищи на мангалах.

Нарушителям штраф

Ввести особый режим предложили накануне на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С начала года произошло 11 лесных пожаров на площади 4 гектара. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года случилось 38 пожаров на площади 30 гектаров. Однако на заседании было отмечено, что с учётом прогнозируемой жаркой погодой ситуация по природным пожарам может резко ухудшиться.

— Главным управлением МЧС России по Владимирской области инициирован вопрос об установлении с 30-го июня на территории области особого противопожарного режима. Запрещено разведение огня на природе для любых целей, в том числе — запрещено сжигание мусора, приготовление пищи на мангалах, проведение огневых работ, — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Нарушителей ждут штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

На какой срок будет установлен особый противопожарный режим, не сообщается. Ранее он действовал с 22 апреля по 16 мая.

Справка. Всего же с начала года во Владимирской области произошло 1589 пожаров, погибло 66 человек, в том числе 4 ребёнка, травмировано 39 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост погибших на 35 %, рост травмированных на 20%.

Безопасность на воде

На заседании КЧС также подняли тему безопасности на водных объектах. С начала летнего периода на водоёмах Владимирской области погибли 5 человек, в том числе 2 ребёнка. Аналогичный показатель прошлого года – 17 человек, в том числе 5 детей.

Основной причиной гибели людей остается купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения и недосмотр за детьми со стороны взрослых.

— К сожалению, органы местного самоуправления ежегодно снижают количество оборудованных пляжей, что приводит к тому, что граждане купаются в неорганизованных местах, — отметили на заседании.

Сейчас в регионе насчитывается 95 мест массового пребывания граждан у воды. Из них – 41 место задекларировано как пляжи, остальные 54 – места неорганизованного купания. Органам местного самоуправления было поручено организовать дежурства мобильных муниципальных или общественных спасательных постов в местах неорганизованного купания граждан.

Если такой возможности нет, необходимо запрещать такие места для купания с выставлением запрещающих аншлагов и применением административного воздействия на нарушителей, подчеркнули в региональном управлении МЧС.