Оперативники накрыли крупную плантацию конопли в гараже

Плантацию конопли обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Ковровском районе. Выращиванием запрещённого растения в собственном гараже занимался 52-летний местный житель. Оперативники изъяли и растущую коноплю, и крупную партию уже готовой марихуаны.

По последнему слову техники

Для выращивания конопли мужчина использовал подвальное помещение гаража, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Он оснастил бокс дорогостоящими ультрафиолетовыми лампами, системами орошения и вентиляции. Для культивирования запрещённых растений злоумышленник использовал качественные селекционные семена и специальные удобрения.

— Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли 61 куст растущей конопли, а также крупную партию уже готовой марихуаны весом в 12 килограмм, подготовленную для дальнейшего сбыта, — уточнила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Также полицейские изъяли оборудование, весы и упаковочный материал.

Уголовные дела

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчину заключили под стражу.

Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают каналы сбыта наркотического средства.

А между тем это уже далеко не первый случай, когда в регионе оперативники обнаруживают крупные партии наркотических веществ. На минувшей неделе УМВД России по Владимирской области сообщало о нарколаборатории в Александровском районе. Ее организовала в жилых и нежилых строениях, расположенных на дачном участке одного из районных СНТ, 53-летняя местная жительница.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 4,5 килограммов подготовленного к реализации синтетического наркотика, оборудование и химические реактивы. Подозреваемая также находится под стражей.