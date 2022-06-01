ООО «Объединенные системы торгов» привлечено к административной ответственности

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Объединенные системы торгов» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России в ходе рассмотрения дела решила признать ООО «Объединенные системы торгов» нарушившими п. 7.2 Регламента ЭТП «Систематорг», п. 2.2. Порядка N 495, утвержденного Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015 № 495. Нарушение выразилось в обоснованном отказе гражданину в регистрации на электронной торговой площадке.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, врио руководителя Владимирского УФАС России признал ООО «Объединенные системы торгов» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32.4 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в виде предупреждения.

«Владимирское УФАС России»