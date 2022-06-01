Ольга Голодец: Технологии Сбера помогут ускорить перевод государственных информационных систем на платформу «ГосТех»

Цифровая облачная платформа Сбера поможет ускорить разработку государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех». Об этом на конференции ЦИПР рассказала заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

В 2020 году Правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех». В рамках эксперимента, курируемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на платформе «ГосТех» четыре ведомства ведут разработку государственных информационных систем: ФОМС, Росимущество, Минспорт России и ПФР. Работы по созданию и обеспечению функционирования «ГосТеха» выполняются Сбером.

В основу «ГосТеха» легла цифровая платформа Сбера, обеспечивающая надёжность и стабильность функционирования внутренних сервисов и систем компании.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер — ведущая технологическая компания России и лидер в цифровизации. Собственная цифровая платформа обеспечивает бесшовный клиентский путь и позволяет реализовать те идеи и задачи, которые стоят перед государством и обществом. За несколько лет промышленной эксплуатации платформы существенно повысились скорость, надежность и эффективность бизнес-процессов. Уверена, что наш опыт и технологические решения, помогут ускорить перевод государственных информационных систем на единую платформу».

ПАО Сбербанк