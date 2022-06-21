Общественникам скучно жить в режиме «работа-дом». Как сделать мир интереснее?

Как вдохнуть жизнь в небольшое село или деревню? При условии, что каждый год оттуда уезжают как минимум выпускники школ. Редеют и ряды трудоспособного взрослого населения, отправляющегося на заработки в крупные города. Но вопреки всему деревня не умирает. Пока в ней остаются те, кому мало просто жить в режиме «работа-дом».

Первый опыт

Татьяна Гусарова родилась в посёлке Красная Горбатка Селивановского района. Получив образование, уезжать не захотела и создала на своей малой родине общественное движение «Мой адрес».

Сейчас это успешно работающая некоммерческая организация. На её счету с десяток реализованных для сельских жителей проектов, выигранные гранты, налаженные связи с меценатами. Есть и своё помещение, выделенное местной администрацией. Правда, ремонт пришлось делать своими силами.

На днях Татьяна рассказала о своём опыте руководителям других владимирских НКО. На презентацию приехали как уже состоявшиеся общественники, так и те, кто только начинает свой путь.

— Всё началось с того, что мы просто сидели с друзьями и думали, что было бы здорово устроить ёлку в нашем посёлке для всех, — рассказывает Татьяна. — Оформить нашу инициативу мне помогли в Доме НКО, я тогда ничего не понимала, было даже страшновато начинать что-то новое. Но тот первый наш грант от областной администрации – всего 150 тысяч рублей – я буду помнить всегда!

На эти средства Татьяна вместе с волонтёрами устроила отличный новогодний праздник для жителей родной Горбатки. Да, небольшой, но очень душевный. А уже на следующий год появился проект «Новый год по-соседски». Благодаря ему ёлку с целой развлекательной программой и сладкими подарками получили уже жители окрестных сёл и деревень. Более того, люди сами включились в подготовку праздника: делали украшения для ёлки, готовили угощение для чаепития.

Правило трёх рукопожатий

Резонный вопрос: на одних грантах далеко не уедешь, как воплощать свои инициативы, если финансирование минимально? Где брать дополнительные ресурсы? Нужно искать благотворителей, меценатов. И это отнюдь не хождение по кабинетам с протянутой рукой.

— Мы пишем нашем потенциальным благотворителям письма, но не сухие и сложные, с обилием официальных терминов, а чётко и просто обрисовываем проблему. Здесь действует правило трёх рукопожатий – нужные контакты обязательно находятся, — объясняет Татьяна Гусарова.

Именно с помощью спонсоров удалось сделать ремонт в здании на улице Станко и превратить его в уютное пространство, где приятно находиться и детям, и взрослым.

Четвертый год там будет работать ещё один проект «Моего адреса» — «Продлёнка со смыслом».

Этот проект вырос из проблемы оптимизации (читай закрытия) местных школ. Дети из селивановских сёл и деревень встают ни свет — ни заря, на автобусе едут учиться в Красную Горбатку. После уроков у многих кружки, музыкальная школа. А вот время между школьными и дополнительными занятиями, а это может быть и три, и пять часов, пустое.

— Дети предоставлены сами себе, они устали, им некуда пойти набраться сил перед дополнительными занятиями, — говорит Татьяна. — Мы организовали для них такой центр. Но сюда дети не просто приходят, делают уроки и перекусывают принесённой с собой едой. С ними занимаются наши педагоги. Например, мы ввели курс разговорного английского. Дети могут поиграть в настольные игры, почитать.

Буквально недавно проект «Продлёнка со смыслом» победил в конкурсе Фонда президентских грантов и возобновит свою работу с нового учебного года. По словам Татьяны Гусаровой, проектом уже заинтересовались в Коврове. Один из местных предпринимателей нашёл здание и готов его отремонтировать и оборудовать под подобный центр. Естественно, приезжал смотреть, как всё организовано в Красной Горбатке.

Хорошие проекты

И это не единственный проект владимирских НКО, которые перенимаются коллегами, масштабируются, меняются в зависимости от потребности жителей. Чтобы перезнакомить организации, и проводятся выездные презентации. Это часть большого проекта «Вдохновить — убедить», который реализует Ассоциация «Голос провинции» при поддержке департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области.

— За последние несколько месяцев мы показали начинающим НКО, как работают их более опытные коллеги из разных районов Владимирской области. Например, в Петушинском районе есть очень интересные спортивные и творческие проекты, рассчитанные не только на детей, но и на взрослых. Также мы посмотрели, как работают НКО в Суздале и Гусь-Хрустальном, — рассказал эксперт Ассоциации «Голос провинции» Виталий Гуринович.

Глядя на НКО, в работу включаются и муниципальные учреждения. У них тоже сейчас есть возможность выигрывать грантовые конкурсы, получать господдержку. В том же Селивановском районе, в деревне Матвеевка, на средства областной субсидии провели «Бал в Матвеевской усадьбе».