Обманутым дольщикам утвердили два способа решения их вопроса

Проблемы обманутых дольщиков будут решать двумя способами. Новый порядок утвердил департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Людям предлагают два выхода из создавшейся ситуации. Первый — получить денежную компенсацию за сорвавшееся новоселье. Второй — всё же дождаться этого самого новоселья.

Правовое поле

Конечно, документ, рожденный департаментом, мы изложили своими словами. Пожалуй, стоит воспроизвести и казенным языком — вдруг выверенная официальная терминология позволит вскрыть какие-то нюансы? Итак, вот два способа, которые застройщик может предложить обманутым дольщикам:

— освобождение от оплаты по договору долевого участия, заключаемого с застройщиком с целью приобретения жилого помещения в строящемся многоквартирном доме, либо по договору купли-продажи во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме.

— выплата участнику строительства денежных средств в размере приведенной им оплаты денежных средств недобросовестному застройщику при наличии документов, подтверждающих факт оплаты.

В проблемном реестре числится 300 жилых помещений с договорами долевого участия.

Об этих вариантах уже неоднократно говорил глава региона Александр Авдеев. Более того, он подчеркивал, что администрация области будет действовать только в рамках правового поля, выбирая самые надежные способы. Пример тому — решение вопроса по двум проблемным объектам: в Коммунаре и Юрьевце.

В первом случае, на улице Центральной, силами застройщика-банкрота и конкурсным управляющим ведут работы по сносу лишних этажей, чтобы ввести в эксплуатацию дом, согласно проекту. А во втором случае, на улице Всесвятской фонд развития территорий начал выдавать дольщикам компенсации.

Система расчета

Пока к варианту с денежными компенсациями владимирские пострадавшие дольщики относятся настороженно. И немудрено! Проблема в том, что расчет компенсации уложили в методику, которая, увы, не совсем выгодна дольщикам.

— Если на момент предоставления данной меры по защите прав участников строительства стоимость одного квадратного метра, оплаченного по договору, меньше средней рыночной стоимости во Владимирской области, установленной Минстроем, размер возврата определяется по формуле: Св = Мкв х Сс. Св — сумма возврата, Мкв — количество оплаченных квадратных метров, Сс — среднерыночная стоимость квадратного метра жилья, — дал разъяснения департамент архитектуры и строительства области.

В основу расчетов взят социальный квадратный метр, цена которого далека от рыночной.

Молодые и многодетные семьи, получавшие выплаты, рассчитанные по этому же социальному квадрату, говорили, что еще 30-50% приходится добавлять самим. Во Владимире, например, стоимость социального квадратного метра жилья установлена в размере 58 035 рублей. В готовых же новостройках Владимира жилье продается за 72-92 тысячи рублей за квадратный метр. И это без отделки.

То есть обманутые дольщики, которые один раз уже внесли всю стоимость квартиры, будут опять вынуждены брать кредит на покупку нового жилья (если у них есть такая возможность – многие кредитовались «на пределе» своих финансовых возможностей).

После публикации нового порядка все переживания и требования дольщиков трех проблемных корпусов с Нижней Дубровы выглядят оправданными. К концу июня будет ясно, сможет ли застройщик начать работу на стройплощадке и согласится ли администрация области на предоставление квартир, а не компенсаций.