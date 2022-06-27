Областные депутаты разработают программу здорового питания в школах 

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области составили список мероприятий по благоустройству, строительству и ремонту школ, медучреждений, домов культуры и библиотек. Наказы избирателей сформулировали в 103 направления работы. Большинство – по адресам, но есть и единые для всех мероприятия. В частности, разработка программы здорового питания в школах.

Наказы избирателей

Основной темой повестки июньского заседания бюджетного комитета стало обсуждение списка наказов избирателей. Депутаты согласовали список из 103 пунктов, деньги на исполнение которых будут заложены в бюджет 2023 года.

— Сбор депутатских наказов – важнейшая часть работы народных избранников. В течение года люди обращаются с различными просьбами, проблемами, дают депутатам поручения. Все это анализируется и сводится в единый список. Областной бюджет формируется, в том числе, с оглядкой на наказы, проще говоря, на те задания, которые дают власти жители региона, — пояснила пресс-служба Заксобрания.

В итоговом списке есть вполне конкретные задачи, а есть и общие для всех муниципалитетов.

Например, в 15-ти наказах по здравоохранению — строительство и ремонт ФАПов и больниц, закупка нового медицинского оборудования, кадровое обеспечение.

Еще 12 наказов — про образование. Практически все касаются строительства и ремонта школьных корпусов и пищеблоков. По 12 наказов — на физкультуру и культуру. Они подразумевают ремонты и строительства ДК, модульных библиотек, спортивных учреждений во многих территориях области.

В 5-ти наказах жители просят защитить окружающую среду. Есть наказы о газификации сел, о ремонте дорог, о реконструкции коммунальных сетей, модернизации очистных систем.

Улучшить базу

Особенно интересно намерение депутатов разработать региональную программу «Здоровое питание школьников во Владимирской области», направленную на проведение ремонтных работ в школьных столовых в соответствии с новыми требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

— Провести модернизацию материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков высокотехнологичным оборудованием, отвечающим современным требованиям, предъявляемым к условиям хранения продуктов питания и качеству приготовленной пищи. Мероприятия необходимо выполнить в целях создания эффективной комплексной системы организации качественного полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях во Владимирской области, — пояснили депутаты Заксобрания.

Горячее питание

Горячее питание в школах – насущная тема в сфере образования. Городские структуры отчитываются перед областными, а те в свою очередь перед федеральными по охвату горячим питанием детей в школах. С прошлого года все дети начальной школы получают завтраки бесплатно.

Например, во Владимире порядка 80% детей в школах ходят в столовую регулярно.

Областные депутаты не раз говорили о ремонтах пищеблоков для повышения качества питания в школах. Вот, наконец, это вылилось в единое направление работы.

Также сообща включили в список наказов намерение провести капремонты в школах постройки 1962 года и ранее. Важным элементом, в частности, закреплено выделение субсидий местным бюджетам на замену оконных блоков во всех школах.

Ранее «Призыв» уже сообщал, что на областном уровне предпринимают попытки ускорить программу капремонта образовательных учреждений. До начала учебного года успеют провести работы в трех учебных заведениях.

Все наказы еще раз обсудят на ближайшем заседании Заксобрания.