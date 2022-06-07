Область направила почти 5 миллионов рублей на поддержку инициатив граждан

Два десятка населённых пунктов Владимирской области благоустроят по программе «50 на 50». Половину суммы внесли в виде добровольных пожертвований люди, остальную половину — бюджет. Глава региона Александр Авдеев подписал постановление, которым перечислил 4,7 миллиона рублей муниципалитетам, сообщила пресс-служба «Белого дома». Это как раз доля области. Такую же сумму ранее собрали жители.

Половина на половину

Программа в нашей области работает уже несколько лет. И приобретает всё большую популярность. Инициатива исходит от самих людей, проживающих в каком-либо населённом пункте постоянно или временно. Это их желание — благоустроить своё место, и помощь со стороны казны оценивается позитивно, именно как поддержка, как вклад в нужное дело.

Пожертвованные людьми средства вно­сят на за­щищен­ный рас­четный счет, а рас­хо­дова­ние осуществляют на ос­но­вании трех­сто­рон­не­го сог­ла­шения о ре­али­зации проекта. С одной стороны, выступает ру­ково­дите­ль ини­ци­атив­ной группы, далее — упол­но­мочен­ный ор­га­н региональной влас­ти и ад­ми­нис­тра­ция сель­ско­го по­селе­ния.

— Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в их развитии. Нужно всеми возможными путями поддерживать эту активную гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше, — отметил Александр Авдеев.

Кому и на что пошли деньги

Средства областного бюджета направлены:

Александров и Александровский район

— городу Александрову – 1,5 млн рублей на ремонт участка дороги и устройство магистральной канализации жилых домов;

— Андреевскому сельскому поселению – 55 тыс. рублей на благоустройство водоёма в селе Новосёлка.

Вязниковский район

— Стёпанцевскому сельскому поселению – 18,4 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства посёлка Стёпанцево.

Гороховецкий район

— Куприяновскому сельскому поселению –797 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства посёлка Галицы и деревни Арефино.

Гусь-Хрустальный район

— посёлку Великодворский – 211 тыс. рублей на приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря в физкультурно-оздоровительный комплекс, приобретение музыкального оборудования в местный дом культуры;

— Демидовскому сельскому поселению – 14,25 тыс. рублей на благоустройство спортивной площадки в деревне Аристово, ликвидацию аварийных деревьев в деревне Демидово.

Камешковский район

— Второвскому сельскому поселению – 10 тыс. рублей на благоустройство зоны отдыха в деревне Берково.

Киржачский район

— Першинскому сельскому поселению – 100 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Храпки.

Ковровский район

— Клязьминскому сельскому поселению – 1 млн рублей на создание зоны отдыха в селе Клязьминский Городок.

Кольчугинский район

— Раздольевскому сельскому поселению – 57,5 тыс. рублей на уличное освещение в селе Беречино, благоустройство детской площадки в деревне Новофетинино.

Меленковский район

— Денятинскому сельскому поселению – 52 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Ново-Барсуково;

— Ляховскому сельскому поселению – 12 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Большая Сала.

Петушинский район

— Нагорному сельскому поселению – 38,5 тыс. рублей на благоустройство мест захоронения в деревне Овчинино.

Селивановский район

– Малышевскому сельскому поселению – 43,5 тыс.рублей на благоустройство сквера в деревне Ярцево;

– Новлянскому сельскому поселению – 50 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Бельково.

Собинский район

– Собинскому району – 358,4 тыс. рублей на организацию газоснабжения жилых домов в селе Кишлеево, ремонт автодорог в селе Ворша и деревне Митрофаниха;

— Копнинскому сельскому поселению – 1,7 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Копнино;

— Толпуховскому сельскому поселению – 25 тыс. рублей на благоустройство памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в деревнях Ермолино и Безводное.

Судогодский район

— Вяткинскому сельскому поселению – 64,5 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Байгуши.

Юрьев-Польский район

— Небыловскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 300 тыс. рублей на уличное освещение и скашивание травы в населённых пунктах сельского поселения.