Область направила почти 5 миллионов рублей на поддержку инициатив граждан

Два десятка населённых пунктов Владимирской области благоустроят по программе «50 на 50». Половину суммы внесли в виде добровольных пожертвований люди, остальную половину — бюджет. Глава региона Александр Авдеев подписал постановление, которым перечислил 4,7 миллиона рублей муниципалитетам, сообщила пресс-служба «Белого дома». Это как раз доля области. Такую же сумму ранее собрали жители.
Половина на половину
Программа в нашей области работает уже несколько лет. И приобретает всё большую популярность. Инициатива исходит от самих людей, проживающих в каком-либо населённом пункте постоянно или временно. Это их желание — благоустроить своё место, и помощь со стороны казны оценивается позитивно, именно как поддержка, как вклад в нужное дело.
Пожертвованные людьми средства вносят на защищенный расчетный счет, а расходование осуществляют на основании трехстороннего соглашения о реализации проекта. С одной стороны, выступает руководитель инициативной группы, далее — уполномоченный орган региональной власти и администрация сельского поселения.
— Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в их развитии. Нужно всеми возможными путями поддерживать эту активную гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше, — отметил Александр Авдеев.
Кому и на что пошли деньги
Средства областного бюджета направлены:
Александров и Александровский район
— городу Александрову – 1,5 млн рублей на ремонт участка дороги и устройство магистральной канализации жилых домов;
— Андреевскому сельскому поселению – 55 тыс. рублей на благоустройство водоёма в селе Новосёлка.
Вязниковский район
— Стёпанцевскому сельскому поселению – 18,4 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства посёлка Стёпанцево.
Гороховецкий район
— Куприяновскому сельскому поселению –797 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства посёлка Галицы и деревни Арефино.
Гусь-Хрустальный район
— посёлку Великодворский – 211 тыс. рублей на приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря в физкультурно-оздоровительный комплекс, приобретение музыкального оборудования в местный дом культуры;
— Демидовскому сельскому поселению – 14,25 тыс. рублей на благоустройство спортивной площадки в деревне Аристово, ликвидацию аварийных деревьев в деревне Демидово.
Камешковский район
— Второвскому сельскому поселению – 10 тыс. рублей на благоустройство зоны отдыха в деревне Берково.
Киржачский район
— Першинскому сельскому поселению – 100 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Храпки.
Ковровский район
— Клязьминскому сельскому поселению – 1 млн рублей на создание зоны отдыха в селе Клязьминский Городок.
Кольчугинский район
— Раздольевскому сельскому поселению – 57,5 тыс. рублей на уличное освещение в селе Беречино, благоустройство детской площадки в деревне Новофетинино.
Меленковский район
— Денятинскому сельскому поселению – 52 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Ново-Барсуково;
— Ляховскому сельскому поселению – 12 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Большая Сала.
Петушинский район
— Нагорному сельскому поселению – 38,5 тыс. рублей на благоустройство мест захоронения в деревне Овчинино.
Селивановский район
– Малышевскому сельскому поселению – 43,5 тыс.рублей на благоустройство сквера в деревне Ярцево;
– Новлянскому сельскому поселению – 50 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Бельково.
Собинский район
– Собинскому району – 358,4 тыс. рублей на организацию газоснабжения жилых домов в селе Кишлеево, ремонт автодорог в селе Ворша и деревне Митрофаниха;
— Копнинскому сельскому поселению – 1,7 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Копнино;
— Толпуховскому сельскому поселению – 25 тыс. рублей на благоустройство памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в деревнях Ермолино и Безводное.
Судогодский район
— Вяткинскому сельскому поселению – 64,5 тыс. рублей на мощение проезжей части в целях благоустройства деревни Байгуши.
Юрьев-Польский район
— Небыловскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 300 тыс. рублей на уличное освещение и скашивание травы в населённых пунктах сельского поселения.
Сергей Андреев
Фото «Призыва» и пресс-службы администрации области