Новые участки многодетным семьям будут выдавать в Пиганово   

Владимирский горсовет принял в муниципальную собственность участок площадью 11 гектаров для предоставления земли многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Он находится в микрорайоне Пиганово. Там многодетным бесплатно участки еще не выдавали.

Новое место

Участок в Пиганово находится в четырехстах метрах до дома № 5 по улице Центральной, по соседству с малоэтажным кварталом новостроек и ортопедическим центром. Землю пока не межевали, поэтому сложно подсчитать, сколько участков там будет.

Многодетным дают по 10-15 соток в зависимости от количества членов семьи. Высчитывают по нормативу. На участке еще нужно сделать проезды, поставить опоры освещения, сделать полосы отвода.

В общем, по самым скромным подсчетам, участка хватит на 80 наделов. А в этом году нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 160 многодетных семей. Все они имеют право получить землю.

С 2012 года во Владимире многодетным выдают участки в Юрьевце, Лунево и на Полянке.

— Ввиду отсутствия свободных земельных участков для предоставления многодетным семьям администрация города Владимира неоднократно обращалась в администрацию Владимирской области по вопросу передачи из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность участка в Пиганово. В конце мая вопрос согласовали. Теперь планируются работы по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания территории, — пояснил замглавы города Дмитрий Норихин.

Удобства без суда

Ежегодно мэрия предоставляла по 30-160 участков многодетным семьям. В 2015-2017 годах выделено наибольшее количество земель. У семей есть выбор и право отказаться. Вместе со специалистами управления земельных ресурсов они выезжают на место, изучают инфраструктуру.

— Мы когда в Лунево шесть лет назад приезжали смотреть участки, нам тогда чиновники говорили, что скоро здесь дорога будет, садик, Дом культуры. Коммуникации в течение двух лет подключим. И ничего до сих пор нет. Мы и строиться начать никак не можем, потому что на своей легковушке доехать до участка не можем. И свет нам до сих пор не подключат, хотя все договоры заключены, — рассказывают Марина и Роман Губановы.

Эта семья, как и еще 12 их соседей, судится с администрацией города, чтобы ускорить процесс строительства транспортной и инженерной инфраструктуры в Лунево. Газ должны начать подводить этим летом, дорогу — следующим. Финансирования на более оперативное выполнение мероприятий недостаточно, оправдываются в мэрии.

За 10 лет земельные участки получили 1042 владимирские семьи.

В Пиганово ситуация с коммуникациями попроще. Рядом многоквартирная застройка, поэтому есть асфальтированные дороги, ходит общественный транспорт. На автобусах можно добраться до садика и школы в Юрьевце.

В следующем году обещают новую дорогу здесь запустить. В кои-то веки коммуникации могут появиться раньше, чем многодетные семьи заселятся в свои дома.