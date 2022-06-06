Новые разработки Сбера помогут укрепить технологическую безопасность России

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде были представлены высокотехнологичные разработки Сбера и компаний его экосистемы в сферах кибербезопасности, транспорта, робототехники, видеосвязи, управления коммерческой недвижимостью и складской логистикой. Показанные на выставке решения помогают бизнесу и государству повысить эффективность своей работы и успешно заменяют импортные аналоги, а по ряду показателей превосходят их.

BI.ZONE Secure SD-WAN — платформа для безопасной трансформации сети

Решение позволяет в считаные минуты построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и домашними офисами. Использование подобной платформы позволяет в разы сократить затраты на развертывание и поддержку безопасного соединения, так как одна платформа может заменить несколько традиционных сетевых устройств. Подключение новых филиалов к платформе занимает не более 15 минут. Само устройство легко подключается к центрам мониторинга, которые круглосуточно следят за инфраструктурой компаний и предотвращают кибератаки. Разработка является единственным в России продуктом данного класса, которой входит в реестр отечественного ПО и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования. В решении используются аппаратные платформы российских производителей, а также есть модели с поддержкой отечественных процессоров.

СберТранспорт — маркетплейс транспортных услуг для предприятий

Это мультифункциональное транспортное решение с элементами искусственного интеллекта объединяет заказчиков и исполнителей на одной площадке. Оно позволяет организациям любого масштаба и профиля (как бюджетным, так и коммерческим) эффективно решать весь комплекс транспортных задач: обеспечивать деловые поездки сотрудников, доставлять грузы и документы и обслуживать корпоративный автопарк. СберТранспорт позволяет компаниям снизить расходы на транспортные услуги и в одном окне управлять всеми процессами, связанными с перемещением грузов и людей.

«Амелия 2.0» — решение по управлению эксплуатацией коммерческой недвижимости

Решение от дочерней компании Сбера ООО «Современные технологии» заменяет услуги ушедших с рынка западных компаний по управлению эксплуатацией коммерческой недвижимости. Этот комплексный продукт помогает заказчику решать задачи на любом этапе цифровой трансформации процессов эксплуатации: от автоматизации обработки заявок и создания цифрового двойника объекта до внедрения систем телеметрии. «Амелия 2.0» реализована в формате мобильного приложения, что обеспечивает максимальную мобильность персонала и повышает скорость принятия решений. Это позволяет избавиться от рутины и освободить время для решения других задач бизнеса.

SberShuttle — автоматизированная складская система

Sbershuttle — это роботизированная система хранения товаров для фулфиллмент-центров индустрии E-com. Система представляет собой стеллажное хранилище, по которому перемещаются роботы-шаттлы. Роботы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения контейнеров к сборщикам на станции подбора. Решение обеспечивает полную автоматизацию работы с хранением на складе: сквозной процесс размещения и изъятия единиц хранения, выбор оптимальной стратегии движения роботов в зависимости от загруженности, сортировку единиц хранения по категориям; может применяться на складах разного масштаба и позволяет значительно снизить операционные расходы на сборку заказов.

Робот-дезинфектор

Это автономный коллаборативный робот для проведения дезинфекции в автоматическом режиме. С помощью ультрафиолетовых ламп робот очищает воздух и поверхности от болезнетворных микроорганизмов за несколько минут. Это позволяет сделать процесс дезинфекции помещений более быстрым и качественным. Робот способен самостоятельно прокладывать маршрут в сложных помещениях и следовать по нему. Одно из главных преимуществ робота — его универсальность и возможность гибкой настройки: в случае необходимости его можно легко перестроить на другой сценарий либо изменить отдельные параметры. Робот-дезинфектор вошёл в топ-3 патентованных изобретений 2021 года по версии Роспатента.

Робот-официант

Это автономный мобильный робот, перевозящий грузы в закрытых помещениях: еду и напитки в кафе, документы в офисе, детали и мелкий инструмент на производстве. Модульная конструкция позволяет собирать любую необходимую конфигурацию: робот может быть оснащён полками, выдвижными подносами, контейнерами, причём все детали конструкции можно комбинировать между собой в любом удобном порядке.

Jazz — сервис видеосвязи

Решение для корпоративной видео-конференц-связи от дочерней компании Сбера SberDevices развёртывается на собственной инфраструктуре компаний и легко интегрируется в их ИТ-ландшафт, хранит всю информацию на территории России, устойчиво к взлому, использует открытую библиотеку, защищённый видеопротокол и другие open-source-решения. По многим параметрам оно превосходит зарубежные и российские аналоги (например, по количеству максимальных одновременных участников, времени сессии, возможности автоматического протоколирования текстом и интеграции семейства голосовых ассистентов Салют).

Также на выставке были представлены сервисы, направленные на цифровизацию социальной сферы, здравоохранения, образования и других отраслей экономики. Среди них — цифровая облачная платформа Сбера (Platform V), «Карта жителя» для предоставления государственных мер поддержки населению, сервис «КТ Лёгких» от компании СберМедИИ для эффективного выявления признаков онкологии на ранней стадии с помощью искусственного интеллекта, Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ, который при помощи ИИ позволяет проводить голосовое заполнение медицинских протоколов, система дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями от СберЗдоровья, сервис доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА и другие.

На стенде Сбера располагались инфостенды с визуальными персонажами Visper, разработанные командой SberDevices при участии Sber AR/VR Lab. Интерактивные аватары в режиме реального времени могут общаться с человеком, генерируя ответы на основе заранее заданной базы знаний, а также могут распознавать пользователей и поддерживать ответы на вопросы на отвлеченные темы.

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) — первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.

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