Новую детскую площадку открыли в сквере у ДДюТ во Владимире

Во Владимире открыли новую детскую площадку — в сквере у Дворца детского и юношеского творчества (ДДюТ) на улице Мира. Торжественную церемонию провели накануне, в День защиты детей.

Благоустройство в два этапа

Площадку у ДДюТ изначально обустроили почти сорок лет назад. Она давно нуждалась в реновации. Новое общественное пространство с детской площадкой появилось после просьбы педагога-организатора Валентины Хандогиной, сообщила мэрия областного центра.

Валентина Анатольевна, которая, кстати, руководит Центром детского (юношеского) туризма, осенью прошлого года она обратилась в мобильную приемную президента страны. И вскоре началось благоустройство прилегающей территории.

Работы разделили на два этапа.

Прошлой осенью там провели демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит, обустроили новые прогулочные аллеи, уличное освещение, оборудовали систему видеонаблюдения. А этой весной выровняли места под газоны и клумбы, завезли свежий грунт и начали обустраивать детский городок.

На четырех игровых зонах общей площадью 800 квадратных метров смонтировали тематические игровые комплексы для детей разных возрастов, канатные и сетчатые конструкции, качели, комплексы для спортивных тренировок. Площадки оборудовали травмобезопасным прорезиненным покрытием. По периметру установили скамейки и урны.

— Впервые здесь появилась и уникальная музыкальная детская площадка, а также гимнастические снаряды, подходящие для людей с ограниченными возможностями здоровья, — уточнили в мэрии.

Дети оценят

Благоустройство сквера около ДДюТ проводилось за счет средств городского бюджета, а строительство детских площадок — за счет спонсорских средств. Общая сумма расходов — около 20 миллионов рублей.

Летом во Дворце детского и юношеского творчества работает лагерь дневного пребывания. Благодаря новому объекту досуг более чем 300 детей станет увлекательнее и разнообразнее.

Глава региона Александр Авдеев, побывавший на открытии детской площадки, подчеркнул, что подобные объекты должны появляться во всех микрорайонах города. Глава областного центра Андрей Шохин заверил, что такие планы есть. В городе и дальше будут тиражироваться такие благоустроенные места с детскими и спортивными площадками, построенными с применением технологий безбарьерной среды.