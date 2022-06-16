Новая сеть кафе фаст-фуда «Вкусно — и точка» набирает персонал во Владимире

Во Владимире начался прием работников в новую сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая откроется на месте заведений «Макдональдс». Во Владимире с середины марта закрыты все три кафе всемирно известного бренда.

Касса свободна!

Во Владимире было три «Макдональдса». Они работали на Гагарина, Растопчина и проспекте Ленина. За время, когда компания ушла из России, с фасадов убрали вывески, обклеили пленкой летние веранды. Но яркие буквы «М» остались.

Теперь на закрытых входных дверях появились объявления. Примечательно, что они зелено-оранжевого цвета. Это фирменные цвета новой сети «Вкусно — и точка».

Первый «Макдональдс» открылся в России 31 января 1990 года.

— Собеседования проводим каждый день до четырех часов. Для записи нужно звонить по телефонам, указанным в объявлении. Сроков открытия кафе пока нет. Нам говорят, что скоро. Персонал требуется везде, — пояснили по указанным телефонам.

Официальные представители сети «Макдональдс» еще в марте говорили, что весь штат сохранят. Но зарплату все же срезали. Многие сотрудники нашли другое место работы. Поэтому к моменту запуска новой сети «Вкусно — и точка» штат оказался не укомплектован.

Достойная замена

Первые рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в минувший День России в Москве. Гендиректор компании Олег Пароев рассказывал на пресс-конференции, что все поставщики продукции — российские. Качество и вкус блюд не уступают «Макдональдсу».

— В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например «Биг Мака» и «Макфлури». Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид, технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald’s, но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появится достойная замена этих продуктов, — пояснил федеральным СМИ Олег Пароев.

Он также добавил, что на первом этапе посетителям будет доступно не все меню. Это связано с логистическими сложностями, с проблемами новой упаковки, с тем, что заведения открывают в рекордно короткие сроки.

Мобильное приложение и баллы лояльности сохранятся. Скоро в открытых кафе наладят доставку. До конца июня по России откроется еще 200 заведений сети. Вполне возможно, что и наши кафе успеют набрать штат и наладить работу в течение одной-двух недель.