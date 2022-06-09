Николай Виноградов стал советником Александра Авдеева

Это очень правильный и умный шаг. Александр Авдеев пригласил Николая Виноградова поработать в качестве советника. Связка «глава региона и прежний губернатор» выглядит очень позитивно. И выиграют, по всей вероятности, оба её участника, а главное – жители области.

Правильное решение

«Экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов принял предложение главы региона стать его советником» — сообщила пресс-служба областной администрации. И добавим мы, что это хорошо. Хорошо с разных точек зрения.

Во-первых, опыт у Николая Владимировича действительно большой и слова его дорогого стоят. 16 лет губернаторства и до этого первые позиции на ключевых постах — этого не отнять.

Во-вторых, приглашение со стороны Александра Авдеева выгодно характеризует самого Александра Авдеева: предшественников уважает, к советам прислушивается, авторитетов не боится, а наоборот, привлекает — конечно, плюс.

В-третьих, известность и, наверное, даже популярность Николая Виноградова (всё-таки всю жизнь в области работает, и при нём она шла вперёд) теперь, когда он стал советником, позитивно отразится и на имидже нынешнего руководителя региона. Что сыграет роль для утраты приставки «врио»; выборы губернатора назначили на 11 сентября 2022 года.

Наконец, это просто положительно воспринимается жителям области. Когда предыдущего руководителя, которого они не раз выбирали, не «забывают неожиданно» или даже укоряют во всех бедах региона, а воздают ему должное, тем более, есть за что воздавать.

Александр Авдеев провёл встречу с Николаем Виноградовым 8 июня.

— Решение далось мне легко. Вряд ли приглашают в советники того, от кого не дождёшься искренних советов. Согласился потому, что чувствую — на этом этапе могут быть полезны моя помощь, мой взгляд. Если они будут полезны, — буду рад, – прокомментировал своё согласие Николай Виноградов.

Статусная должность

Советник — должность статусная и, скажем так, удобная для обоих: и для того, кто советует и для того, кому советуют. Она не связана с повседневным трудом по графику, а предусматривает, скажем так, подготовку экспертного мнения по тем или иным вопросам в «свободном режиме».

То, насколько плотно будут работать Александр Авдеев и Николай Виноградов, зависит исключительно от их взаимного желания, интереса, возможностей, необходимости и т.д. Понятно, что характер отношений будет определять глава региона, и это само собой разумеется.

На встрече, состоявшейся вчера, Александр Авдеев обсудил со своим предшественником состояние ключевых сфер экономики области и планы по реализации новых проектов.

— Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, — подытожила официальное сообщение пресс-служба «Белого дома».

Справка. Николай Владимирович Виноградов родился в 1947 году во Владимире. Трудовую деятельность начал в строительной сфере. В 1994 году был избран депутатом и председателем Законодательного Собрания области. С 1996 по 2013 гг. руководил регионом. В годы его правления увеличивался объём инвестиций и рос валовый региональный продукт. За большой вклад в социально-экономическое развитие области Николай Виноградов награждён орденом Почёта и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также ведомственными наградами. Почётный гражданин Владимирской области.