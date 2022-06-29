«Никогда не сдаваться!» Олимпийцы поделились секретами успеха с юниорами

Сразу семь олимпийских чемпионов приехали во Владимирскую область, чтобы встретиться с юными спортсменами – воспитанниками школ по спортивной гимнастике, боксу, самбо, футболу и тяжёлой атлетике. Именитые гости рассказали о своей спортивной карьере и поделились секретами успехов юниорами.

Полезные советы

Среди титулованных спортсменов – трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Нелли Ферябникова, волейболистка, олимпийская чемпионка 1980 года Любовь Козырева, чемпионка мира, Европы и СССР по конькобежному спорту Людмила Титова, советская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Сарычева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шевченко. В СШОР по тяжёлой атлетике к ним присоединился владимирский олимпийский чемпион, директор школы Павел Кузнецов.

Главный вопрос к чемпионам: как стать лучшим?

— Слушать тренера и выкладываться чуть больше, чем соперник, – посоветовала начинающим спортсменам легендарная фехтовальщица Галина Горохова. – Ну и конечно, никогда не сдаваться! Умейте анализировать проигрыш, это даст больше пользы, чем радоваться успеху. Когда поймёшь, в чём твоя ошибка, в следующем бою обязательно победишь.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шевченко призналась, что общаться с юниорами всегда интересно.

– В их глазах настоящий неподдельный интерес к спорту, азарт, желание побеждать. С огромным удовольствием приезжаю в регионы для встреч с воспитанниками спортшкол. А сегодня побывать в легендарной школе Николая Толкачёва – особенный праздник, — подчеркнула Елена Шевченко.

Впереди — новые победы

Встреча с именитыми спортсменами стала возможной благодаря участию нашего региона во всероссийской благотворительной программе «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». Программа стартовала в 2014 году, и с тех пор делегации олимпийцев побывали в 63 регионах страны, провели встречи более чем в 530 населённых пунктах.

Справка. Во Владимирской области успешно работает 48 спортивных школ: 9 детско-юношеских спортивных школ, 24 спортивные школы, 12 спортивных школ олимпийского резерва, 1 спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, 2 иные организации, реализующие программы спортивной подготовки. В них занимается свыше 21,6 тысячи детей и подростков в возрасте до 18 лет. Занятия в спортивных школах ведутся по 48 видам спорта.

Ранее «Призыв» рассказывал, что уже больше 170 наград на крупных соревнованиях всероссийского уровня завоевали в этом году владимирские спортсмены. А впереди новые яркие победы.