Накопим, обучим, защитим: Сбер предлагает банковские продукты для детей и родителей

Первый день лета, а это значит, что вся страна отмечает Международный день защиты детей. День, который призван напомнить нам, что счастье, здоровье и успех детей в руках нас, взрослых.

Сколько требуется денег, чтобы вырастить ребенка и дать ему качественное образование? На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку запросы и принципы у всех разные. По некоторым данным средняя российская семья оценивает расходы на образование и развитие каждого из своих детей в 1,6 млн рублей. При этом ответственные родители понимают, как много скрывается за словом «развитие»: это и забота о здоровье, и покупка игрушек, книг, игр, и самые различные занятия параллельно с детским садом и школой.

Сбер готов помочь российским семьям и предлагает широкий спектр продуктов, которые облегчат непростую работу родителя, позволят сэкономить, а заодно дадут уверенность в будущем.

Копим на будущее ребенка

48% российских семей считают необходимым формировать сбережения на высшее образование детей, а 43% родителей полагают, что начинать копить нужно сразу после рождения нового члена семьи.

Как копить? Можно завести свинку-копилку и следить, чтобы она не разбилась или не пропала из дома. А можно выбрать более безопасный способ: открыть вклад в банке и регулярно его пополнять. Защиту денег на вкладе гарантирует государство: если с банком случается что-то плохое, вкладчики получают свои деньги вместе с начисленными процентами.

Сбер предлагает откладывать деньги для ребенка либо на СберВклад, либо на Накопительный счет. У СберВклада самые привлекательные ставки среди других вкладов СберБанка, к тому же его можно пополнять. А при подключении годовой подписки СберПрайм+ появляется возможность открыть вклад СберВклад Прайм с повышенной доходностью.

Что касается Накопительного счета, он позволяет не только добавлять деньги, но и снимать их. В чем-то это удобнее, в чем-то наоборот – зависит от намерений родителей. Кстати, операции с обоими доступны через «Сбербанк Онлайн». К тому же можно обезопасить детские деньги от мошенников. Для этого в мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+) нажмите на нужный вклад, счет или карту → «Действия» или «Настройки» → «Скрыть». Но предупреждаем, что в таком случае для проведения операций по вкладу придется идти в офис банка.

Как лучше оформить вклад – на себя или на ребенка? Решать вам. В первом случае, когда придет время, снимать деньги со счета будете именно вы. Во втором случае ребенок сам сможет снять их, когда ему исполнится 18 лет. Отметим, что открыть вклад на ребенка имеют право не только родители, но и другие родственники, опекуны и попечители. Владельцы пакетов услуг СберБанк Премьер, СберПервый или Private Banking могут открыть любой вклад на имя ребенка с повышенными ставками.

Основные принципы:

— чем раньше откроете вклад, тем больше накопите;

— постарайтесь пополнять счет регулярно;

— следите за предложениями на рынке вкладов и вовремя перекладывайте деньги, чтобы в итоге получить больше;

— объясните ребенку, в чем смысл накопления денег. Это поможет ему вникнуть в основы финансовой грамотности, а заодно научиться терпению и планированию.

Предупрежден – значит защищен

Нам хочется, чтобы дети были здоровыми и довольными жизнью всегда. Но давайте смотреть правде в глаза: в жизни случается всякое. И дети особенно подвержены риску травм просто потому, что они очень активные и не очень опытные.

Сбер предлагает несколько страховых программ, которые позволят вам уверенно чувствовать себя в непростой ситуации. Например, полис «Защита близких Плюс», которые обеспечивают финансовую компенсацию при травме и инвалидности в результате несчастного случая.

Кроме того, у «Сберстрахование» есть программа накопительного страхования жизни «Первый капитал», сочетающая накопления со страховой защитой на случай потери трудоспособности родителя.

За подробной информацией о страховых возможностях обратитесь на сайт https://sber.insure/.

Качественное образование

Платить за качественное образование – это нормально. И государство облегчает студентам процесс получения знаний, беря на себя обязанность погасить часть образовательного кредита. Кредит на образование с господдержкой от Сбера – это возможность учиться в любом российском вузе, оплачивая кредитными средствами любой период обучения.

Оформить такой кредит могут и школьники – он доступен с 14 лет. Причем само время учебы в вузе и еще девять месяцев после относятся ко льготному периоду, когда требуется оплачивать только проценты, а основную сумму кредита молодой специалист возвращает банку следующие 15 лет. Есть возможность погасить кредит досрочно.

Как не разориться на одежде и игрушках…

…А еще на школьных принадлежностях, спортивном инвентаре, детской мебели, украшениях для праздников и подарках. Порадовать своего малыша (или почти совсем взрослого сына или дочь) легко, если искать товары на СберМегаМаркете. Здесь множество категорий товаров для детей разного возраста, удобная доставка и акции, с которыми покупать еще выгоднее. До 99% стоимости покупок можно оплатить бонусами СберСпасибо.

Сейчас лето только начинается, но имейте в виду, что ближе к осени можно рассчитывать на акции СберМегаМаркета для школьников. Они проводятся специально для того, чтобы родители тратили меньше времени и денег на сборы в школу, при этом имея выбор из множества товаров от разных производителей.

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