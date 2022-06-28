На трассе М-7 «Волга» новый асфальт укладывают в Петушинском и Ковровском районах

Большой ремонт идет на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском и Петушинском районах Владимирской области. На двух объектах все работы выполняет владимирская компания «ДЭП №7». И там, и там уже появился новый асфальт.

— В местах проведения дорожных работ движение организовано по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость — 50 км/ч. Ограничение по ширине 3,75 метра, — пояснили в Упрдоре «Москва-Нижний Новгород».

От Петушков до Липны

Оперативные сводки для водителей Упрдор публикует по несколько раз в день. Меняются виды и километраж работ на участках. К примеру, сегодня в Ковровском районе на участке от Петушков до Липны идет устройство дорожного покрытия и установка бортового камня.

Контракт на ремонт дороги на участке 118-133 километр М-7 выполняет дорожно-эксплуатационное предприятие № 7 за 891 миллион рублей. На этом отрезке ранее были построены разворотные петли. На них тоже сейчас меняют дорожное полотно. Также здесь укрепят обочины и восстановят земляное полотно.

— Помимо работы на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги. Они выполнят ремонт системы водоотвода и пяти водопропускных труб, восстановят кюветы и бортовые камни. На протяжении всего участка заменят порядка 25 километров металлического барьерного и два километра перильного ограждения, установят более 350 новых дорожных знаков и 600 сигнальных столбиков, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика, — сообщила пресс-служба Упрдора.

Существующие пешеходные переходы и автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям, а также отремонтируют более 12 километров пешеходных дорожек и тротуаров вдоль автодороги, добавили дорожники.

От Дмитриево до Сенино

В Ковровском районе ведется строительство двух разворотных петель: на 232-м и на 241-м километрах с возможностью разворота для двух направлений. Это участок от Дмитриево до Сенино.

И хотя работы более масштабные, затруднений движения транспорта здесь нет даже в выходные. На сниженной скорости машины быстро проезжают участок с ограничениями. Здесь в одном месте дорога сужена до двух полос за счет установки сигнальных столбиков, а в другом — вообще разобрано две полосы. Они отделены бетонными стойками.

— В ходе обустройства петель капитально отремонтируют порядка 2 км трассы. Специалисты полностью заменят дорожную одежду, расширят насыпь, укрепят обочины. Новое покрытие выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Здесь также построят систему водоотвода и заложат 4 водопропускные трубы из спиральновитого гофрированного металла. Заезд на разворотные площадки и выезд с них будет организован через переходно-скоростные полосы, — уточняет объем работ Упрдор.

Контракт на капитальный ремонт второго этапа участка 222-244 километров М-7 выполняет тот же ДЭП №7. Цена ниже — 436 миллионов рублей. Срок — декабрь 2022 года.