«Музыкальная экспедиция» начнётся с Александровского сада в Киржаче

«Музыкальная экспедиция — 2022» (6+) снова отправится в путь по Владимирской области. Старт уже завтра, 8 июня. И впервые — за пределами областного центра. Открытие фестиваля состоится в Александровском саду в Киржаче. Начало в семь часов вечера.

Программа фестиваля

— В Александровском саду соорудили отличную концертную площадку, на которой очень приятно играть. Открывая фестиваль в этом прекрасном месте, мы хотим привлечь внимание к Киржачу и к деятельности нашего замечательного земляка, предпринимателя-мецената Евгения Фёдорова, — отметил руководитель Центра классической музыки Артём Маркин. — Благодаря ему Киржач стал привлекательным центром туризма.

В Александровском саду прозвучат произведения Петра Чайковского, Антонио Вивальди, Моисея Вайнбера, Александра Арутюняна, Эрнеста Шоссона в исполнении Владимирского губернаторского симфонического оркестра и именитых солистов.

10 июня концерт-фестиваль продолжится в живописном селе Кидекша Суздальского района, на площадке у храма Бориса и Глеба. Там сыграет ансамбль «Questa Musica», дирижер — Филипп Чижевский, солист — Борис Андрианов (виолончель). Начало в 18.00.

В День России, 12 июня, «Музыкальная экспедиция» приедет в усадьбу Бутурлиных-Зубовых в село Крутец близ Александрова. Там выступят Владимирский губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, детская хоровая капелла. Начало в 18.00.

13 июня «Музыкальная экспедиция» впервые побывает в Клязьминском городке Ковровского района, где в наши дни возрождается старинный город Стародуб, основанный 870 лет назад Юрием Долгоруким. Концерт «Музыкальной экспедиции» пройдет на открытой площадке с видом на храм в самом центре села. Гостей ожидают выступления Бориса Андрианова (виолончель), Анны Кошкиной (виолончель), Игоря Федорова (кларнет), Даниила Когана (скрипка) и других солистов. Начало в 18.00.

Все концерты пройдут под открытым небом.

14 июня музыканты выступят в селе Нарма Гусь-Хрустального района, возле Крестовоздвиженского храма. Это еще одна новая точка маршрута фестиваля-путешественника.

Участие в концерте примут: Маргарита Калинина (сопрано), Маргарита Бектемирова (гобой), Игорь Фёдоров (кларнет), Даниил Коган (скрипка), Павел Романенко (альт), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Константин Емельянов (фортепиано). Начало в 18.00.

Закрытие фестиваля состоится 15 июня на Соборной площади Владимира. Зрители увидят и услышат Владимирский губернаторский симфонический оркестр и солистов: Маргариту Калинину (сопрано), Игоря Фёдорова (кларнет), Даниила Когана (скрипка), Бориса Андрианова (виолончель), Константина Емельянова (фортепиано). Начало в 19.00. Более подробную афишу можно найти на сайте Центра классической музыки.

Как добраться?

Для гостей фестиваля «Музыкальная экспедиция» организованы трансферы с Театральной площади Владимира. На концерт в Киржач 8 июня автобус отправится в 16.00.

10 июня в Суздальский район — в 17.00, 12 июня в Александровский район в 15.00, 13 июня в Ковровский район – в 15.30 и 14 июня в Гусь-Хрустальный район в 16.00.

Билеты на трансфер можно приобрести в кассе Центра классической музыки и на сайте «Владимир-концерт».

Фестиваль «Музыкальная экспедиция», идейным вдохновителем которого выступает виолончелист Борис Андрианов, впервые прошел в 2014 году. Этот творческий форум традиционно объединяет концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычным местам Владимирского края. Каждый год подбираются новые площадки.