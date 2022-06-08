Муниципалитетам дали 241 миллион рублей на социальное жилье

241,4 миллиона рублей пойдут на строительство социального жилья и покупку жилых помещений для нуждающихся в этом людей. Субсидии уже распределили по территориям. В списке получателей 15 муниципальных образований. Самую большую субсидию получит округ Муром — свыше 40 миллионов рублей.

Торги с разными результатами

В очередь на социальное жилье ставят только малоимущих граждан, статус которых оформляют муниципальные администрации. В общий список входят бюджетники, многодетные и молодые семьи. У них есть возможность получить квартиры не только по программе «Социальное жилье», но по своим узконаправленным программам.

Например, в городе Владимире на учете в улучшении жилищных условий стоит 1321 человек и только 497 из них — это малоимущие очередники, ждущие соцжилье. Причем, многие аж с 2005 года.

Поэтому неудивительно, что вторая — после Мурома — по величине субсидия досталась областному центру — 36,9 миллиона рублей. Замыкает тройку крупных получателей Александровский район — 29,9 миллиона рублей.

В апреле-июне эти три муниципалитета уже торговали контракты по покупке соцжилья.

Торги прошли с разными результатами. Например, Александровский район разместил 13 закупок, итоги по которым подводят в июне. Стоимость квартир — от 2,3 до 3,9 миллиона рублей. Очередникам ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. По трем уже определены поставщики. На торги поданы по одной заявке. Но это лучше, чем ничего.

Ведь именно «ничего» — это результат торгов во Владимире. Там поданные и однотипные заявки были отклонены как не соответствующие требованиям. Ни один из контрактов не расторгован. А суммы были больше, чем в Александрове — от 3,4 до 4,3 миллиона рублей.

Муром в лидерах

А самый крупный получатель субсидии — округ Муром успешно расторговал несколько контрактов в апреле. И сейчас снова выставил закупки. Часть еще на стадии подачи заявок, а часть уже на подведении итогов.

Местные власти умудряются найти желающих продать помещения за 2 миллиона рублей. Понятное, что есть разница в стоимости «квадратов» между городом на Оке и губернской столицей на Клязьме. Но Владимир явно в чем-то не дорабатывает, и дело не только в высоких ценах на жилье.

Не получается даже со строительством. Первый социальный дом сдали более десяти лет назад. А второй планируют только к 2025 году. В доме в Энергетике будет 52 квартиры. На портале госзакупок еще не появлялось контрактов ни на разработку проекта, ни на выполнение строительных работ.