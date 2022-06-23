Многодетным семьям для строительства жилья направили 83 миллиона рублей

Администрация Владимирской области распределила между городами и районами субсидии на обеспечение жильем многодетных семей. Выплаты на строительство дома на участках, предоставленных бесплатно муниципалитетами, получат 64 семьи.

Деньги в муниципалитеты

В списке 19 муниципальных образований. Больше всех перечислят Владимиру — 27,3 миллиона рублей. На втором месте Александровский район — 9,1 миллиона рублей и на третьем Судогодский район — 5,3 миллиона рублей. Остальным — от 730 тысяч до 3,8 миллиона рублей.

Заявки формируют на местах, область выделяет столько, сколько просят.

Суммы корректировались из-за изменений стоимости квадратного метра жилья. К примеру, во Владимире в апреле была утверждена ставка в размере 58 тысяч рублей за квадратный метр. Социальная выплата каждой семье считается индивидуально по схеме: норматив стоимости квадратного метра умножается на размер общей площади жилого помещения.

— Социальная выплата для семей, имеющих трех или четырех детей, предоставляется в размере не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома. Социальная выплата для семей, имеющих пять и более детей, предоставляется в размере не менее 70 процентов. Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из норматива 18 квадратных метров общей жилой площади на 1 члена многодетной семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, — поясняет администрация города.

К примеру, многодетная семья из 5 человек может рассчитывать на выплату в сумме 1,828 миллиона рублей.

Право и возможности

В муниципалитетах уточнили, что право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется многодетной семье один раз. Она может быть направлена на оплату цены договора подряда на строительство индивидуального дома, на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, оплату строительства дома без привлечения подрядчика, на компенсацию затрат, понесенных на строительство дома.

Во Владимире по итогам первого квартала 2022 года выплаты на строительство своего дома получили 19 многодетных семей из Владимира. На учете же стоят 164 многодетные семьи.

Департамент архитектуры и строительства области опубликовал отчет о работе за прошлый год. Согласно ему, в 2021 году выплаты получили 78 многодетных семей. Из бюджета было направлено 87 миллионов рублей. Доля вложений самих получателей почти вдвое выше — 145 миллионов рублей.

В том же отчете значится, что в 2021 году к 263 участкам многодетных семей подведена транспортная и инженерная инфраструктура. Строительство дороги и подключение газа — насущный вопрос для большинства кварталов в городах и селах области, где выделают участки многодетным. Случаев, когда семьям приходится обращаться за помощью к прокуратуре, чтобы побудить администрации оперативнее решать вопрос с прокладкой коммуникаций, предостаточно. Во Владимире и судебные дела идут. Только на расторопности властей выигрыши не сильно сказываются.

Многодетные семьи из Лунево выиграли судебные дела в прошлом году. Подвести газ, воду и дорогу в квартал надо к концу 2022 года. Но на дорогу еще только делают проект, а с газом вообще странная история приключилась. из-за отсутствия участников на торгах заказчику пришлось обращаться в комиссию по закупкам, которая разрешила заключить контракт с единственным поставщиком. Такая же история случилась ранее с мостом в Коврове. Компания «Владимирские профессиональные системы» к концу ноября 2022 года должна построить газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления.