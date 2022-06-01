Многодетные семьи из Лунево подали 13 исков к мэрии Владимира

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит сразу 13 исковых дел многодетных семей к администрации города. Эти семьи получили землю под строительство в Лунево и требуют, чтобы мэрии подвела к участкам коммуникации: дороги, электричество, газ, воду, канализацию. Все это администрация обязана сделать по закону. Но пока не сделала. Истцы надеются, что выигранные тяжбы ускорят дело.

Лето в судах

— 25 мая в Октябрьский районный суд поступило 13 административных исковых заявлений прокурора Владимира к администрации города об обеспечении строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. В обоснование исковых требований указано, что до настоящего времени участки не обеспечены объектами необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, — сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Первые 5 дел рассмотрит судья Анна Веселова. Заседание намечено на 10 июня.

Разбирательства по опыту прошлых дел проходят довольно оперативно. В минувшем году аналогичные иски подали другие многодетные семьи, живущие в Лунево. Их интересы поддерживала в суде прокуратура.

Было вынесено решение — обеспечить участки коммуникациями к декабрю 2023 года коммуникации. Есть большая вероятность, что этого не произойдет. Но тогда уже подключится система судебного исполнения, и городу рано или поздно выполнить свои обязательства.

Неудачная попытка

В Лунево многодетным семьям, начиная с 2014 года, выдали около пятисот участков под жилое строительство. А газ за эти годы появился только на улицах Вересковая и Пенкинская.

В этом году на портале госзакупок дважды выставляли контракты на строительство сетей газоснабжения. Но ни один подрядчик не заявился на торги. Администрация оценила работы в 30 миллионов рублей. Но в бюджет эти деньги не заложила. И как чиновники собирались платить подрядчикам, если бы те вдруг нашлись, непонятно.

Зато около 38 миллионов рублей предусмотрели на сети газоснабжения в Лунево в бюджете 2023 года. Ясно, что судебным приставам при необходимости представят документы о неудавшихся торгах и новой сумме на будущий год. И всем, кроме многодетных семей, таких результатов будет достаточно.

Дорожные перспективы

С дорогами тоже беда. В нынешнем году сделают только их проект. А вот денег на строительство в трехлетнем бюджете пока не заложили.

В выходные во время презентации новых автобусов начальник управления транспорта города Юрий Иванов пообещал поставить два «ПАЗика» на маршрут № 13С до Лунево. Правда, до середины июня маршрут будет обслуживать «ОКТО». Контракт с «Владимирпассажиртрансом» начнет действовать только с 15 июня. А именно у этого перевозчика в автопарке находятся новые транспортные средства.

Есть небольшой шанс, что маршрут № 13 С продлят до середины квартала с участками многодетных, где давно стоят остановочный павильон. Автобусы туда не пускали из-за больших габаритов и узких дорог. Новый транспорт может подойти под требования.

С центральным водоснабжением и водоотведением в Лунево вообще тишина. Все понимают, что тянуть сети из ближайшего Заклязьминского — это колоссальные затраты. Семьи уже сейчас обходятся индивидуальными септиками, колодцами и скважинами.

Самые доступные блага цивилизации — электроснабжение. Заплатил полторы тысячи за столб и еще пару тысяч за выезд электриков, прождал месяц-другой в очереди и готово. Вот бы так просто решалось и другими коммуникациями.