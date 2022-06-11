Многодетные из Лунево добиваются благ цивилизации в суде 

Супруги Роман и Марина Губановы уже шесть лет слушают обещания властей. Власти обещают подвести к их участку дорогу, электричество, воду и т.д. Пока ничего этого нет. А живут Губановы в отдаленной части Владимира – деревне Лунево. Они – многодетные. Участок им дали бесплатно. Остальное пока – в виде обещаний. Губановы ждали-ждали и обратились в суд.

Сколько можно ждать?

И обычной семье без благ цивилизации трудно. А тут – многодетные. Недавно Губановы обратилась в прокуратуру, а потом и к Фемиде. Первое судебное заседание прошло вчера, 10 июня, в Октябрьском районном суде.

Иск Веселовых к городским властям – не первый. Судя Анна Веселова, рассматривающая их жалобу, уже рассматривает сразу пять аналогичных исковых дел. Все – от многодетных.

Редакция «Призыв» побывала на тяжбе, инициированной Губановыми. Роман и Марина воспитывают 5 детей. Вернее, воспитывали. Старшая в прошлом году вышла замуж и съехала от родителей. Так и не дождалась нормального новоселья в частном доме родителей, который все вместе мечтали построить в Лунево.

— Земельный участок в Лунево мы получили в 2016 году. Сразу же оформили его в собственность. Сделали проект дома, получили разрешение на его строительство. Но и сегодня мы не можем его начать, потому что до сих пор там нет даже электричества. Сколько мы спорим с сетевиками, так столб нам у участка и не поставили, — рассказывают супруги Губановы.

Прокуратура поддержала требования многодетных к мэрии.

Губановы сами обратились в прокуратуру, потому что устали ждать, когда же мэрия приступит к выполнению своих обязанностей. В суде их интересы представляет помощник прокурора Владимир Слонов. От ответчика — сотрудник управления архитектуры и строительства Антон Бахарев.

— Мы много раз были на встречах у главы города. Андрей Шохин нас каждый раз уверял, что все коммуникации скоро подведут. Мы же все понимаем, что тащить газовые и водные сети в такую глушь очень дорого. Зачем, спрашивается, тогда давать такие участки, которые никогда не подключить к сетям? – сказал Роман Губанов, выступая в суде.

Люди на выселках

Во Владимире земельные участки многодетным семьям выдают в трех местах: улица Полянка в Веризино, Юрьевец и Лунево. В первой территории есть асфальт, наружное освещение, газ, свет, автобусное сообщение, даже ясли открыли. В Юрьевец к отдаленной части подведут дороги, воду и газ в этом году. И только Лунево без всего.

— Мы что, отщепенцы какие-то? Почему так несправедливо? Говорят, на Полянке и в Юрьевце по соседству с многодетными важные люди живут, вот все и подвели. А у нас в лесу, да еще в такой дали от прямых и широких дорог, только многодетные и селятся, — рассказали супруги Губановы в суде.

Семья не устает удивляться, как ответы чиновников разнятся с реальностью. На бумаге в Лунево фигурирует полноценная дорога в две полосы, да еще с пешеходными дорожками. А по факту – полторы полосы без возможности нормально разъехаться. И тротуаров нет.

— Мы подавали заявление об обмене участка. Готовы поменяться на Полянку или Юрьевец. Но нам говорят, что так нельзя. Мы знаем, что некоторые многодетные дошли до губернатора и добились замены участка. Неужели для всего, что положено по закону, нужно задействовать суд и обращаться к высоким чиновникам? — возмущается многодетная семья.

Судья Анна Веселова разрешила супругам задать вопросы представителю администрации города. Антон Бахарев говорил, что либо не может ответить, либо затрудняется с ответом, либо ссылался на администрацию области – мол, от нее все зависит.

25% от сметы по обеспечению инфраструктурой дает город и 75% — область.

Не выделили денег из области, не выполнили мероприятия. Но все чиновники знают (сами часто об этом говорят), что инициатива исходит с мест. Будет запрос, будет проект, будут и деньги.

Следующее заседание суда состоится уже в июле. На нем должны будут присутствовать также представители департамента архитектуры и строительства администрации области. И тогда, возможно, картина станет более ясной.