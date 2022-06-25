Минтруд назвал сроки новогодних праздников в 2023 году

В Минтруде объявили даты новогодних каникул в 2023 году. Отдыхать будем с 31 декабря по 8 января. Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных.

— С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим, — говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале (18+).

Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно, добавили в Минтруде.

Новогодние каникулы продлятся 9 дней.

Как отдыхаем

Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число. В марте нерабочим будет только восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне по случаю Дня России отдохнем с 10 по 12 число. Также длинные выходные случатся в ноябре, с 4 по 6.

— Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов, — уточняет ведомство.

Напомним, что текущий 2022 год подарил нам 118 нерабочих и праздничных дней. Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут теперь только в ноябре, в связи с Днем народного единства. Отдохнем с 4 по 6 ноября — с пятницы по воскресенье.