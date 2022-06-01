Место разлива нефтепродуктов в Оку назвала прокуратура

Прокуратура Владимирской области выясняет причины загрязнения нефтепродуктами реки Оки в Муромском районе. Установили место разлива дизельного топлива. Произошло это в районе впадения в Оку реки Вельтма. Площадь загрязнения составила около 500 квадратных метров.

Проводят проверку

Источник разлива нефтепродуктов пока не определен. Надзорное ведомство проводит проверку. На место происшествия по поручению областного прокурора Владислава Малкина выезжали его заместитель, а также муромский городской прокурор.

— Установили, что на реке Ока в районе впадения в неё реки Вельтма разлито дизельное топливо на площади около 500 квадратных метров. В настоящее время прокуратурой тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего, контролирующими органами организован отбор проб воды и почвы, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Боновые ограждения

Сообщение о том, что на Оке ниже вантового моста обнаружили пятна нефтяной плёнки, поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области 30 мая в 21.24.

На место выехала оперативная группа муромского пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели, представители органов местного самоуправления и прочих заинтересованных организаций и ведомств.

В ходе разведки обнаружили пятна нефтяной плёнки на поверхности Оки. По предварительным данным ведомства, произошла утечка дизельного топлива — в реку попала солярка.

Накануне на месте разлива дизтоплива сотрудники МЧС России установили боновые ограждения общей протяженностью 90 метров. Днем спасатели проводили сбор нефтяной пленки сорбентом. К семи вечера работы были завершены.