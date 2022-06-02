Мэрия Владимира увеличила поддержку муниципального перевозчика

Главному городскому перевозчику — «Владимирпассажиртрансу» увеличат финансовую поддержку. Сделать это предложила мэрия, горсовет поддержал. На поддержку из бюджета выделили 50 миллионов рублей. Деньги необходимы, чтобы компенсировать убытки компании от работы на социальных маршрутах.

Своим помогаем

Вопросы о финансовой поддержке транспортной компании, которая, по сути, муниципальная, так как все акции ее принадлежат городу, обсуждаются раз или два в год. Как правило, у депутатов никогда не возникает разногласий насчет того, давать деньги или нет. Если бюджет не поможет, больше некому. К тому же разумных аргументов, обосновывающих необходимость этого шага, всегда находят достаточно.

— Количество маршрутов увеличилось в два раза. Большая часть их — социальные. Почти на всех маленький пассажиропоток, но эти направления очень важны для города. «Владимирпассажиртранс» выполняет социально значимую. К тому же подорожали запчасти, — объяснил председатель комитета по жизнеобеспечению Дмитрий Чижов.

Еще при обсуждении бюджета на 2022 год возникла речь о поддержке «ВПТ». Тогда называли сумму в 55 миллионов рублей. На майском же заседании горсовета размер поддержки уже оценили в 65 миллионов рублей. И перевозчик ее уже потратил. При этом откуда за полгода добавилось еще 10 миллионов рублей, не объяснили. Но и этих сумм оказалось недостаточно.

— Субсидия направлена на возмещение затрат. За ноябрь-декабрь 2021 года — 20,9 миллионов рублей и январь-март 2022 года — 44 миллиона рублей, — проинформировал зам. главы города Олег Круглов.

Он отметил, что, по прогнозам, в нынешнем году потребуются новые дополнительные средства для поддержания работы предприятия.

А другие как же?

Стоит отметить, что в прошлом году «Владимирпассажиртранс» получил субсидию в размере 42-х миллионов рублей. И в мэрии постоянно подчеркивали, что за счет увеличения числа автобусных маршрутов перевозчик стал получать прибыль. У него вырос пассажиропоток, поэтому в последние три года субсидия сокращается.

Нынешняя поддержка оказалась больше прошлогодней.

Сегодня предприятие обслуживает все троллейбусные направления (собственно, раньше его парк и состоял полностью из электротранспорта), а также 12 из 35-ти автобусных маршрутов: № 2, 4С, 9C, 10С, 14, 16С, 24С, 27, 29С, 33С, 54, 55С.

С 15 июня по итогам конкурса и заключения пятилетнего контракта добавится еще один автобусный маршрут № 13С. Бесспорно, в перечне маршрутов есть веризинские и шепелевские, которые малоприбыльны и вместе с тем важны, но есть в этом перечне и топовые — 14, 16, 24, 29, 33.

Раньше всегда подчеркивали значимость «Владимирпассажиртранса» в свете обслуживания электрического вида транспорта. Дескать, тарифы на электроэнергию высокие, содержание контактной сети вообще влетает в копеечку, так что сами не справляемся, помогите. Теперь же почему-то крен пошел в сторону автобусов.

Социальную функцию «ВПТ» умалить трудно. Действительно, в троллейбусах действуют школьные и студенческие проездные, в них ездят пенсионеры по единым социальным проездным, они ходят четко по расписанию и без гонок на дорогах. Но и другие перевозчики выполняют свою важную роль. К примеру, те, кто забирают жителей Перекопского военного городка или микрорайона у «Точмаша». А еще есть жители Мостостроя и Элеваторной, куда вообще проблематично добраться без единственного автобуса. И работающим там перевозчикам никто не помогает ни автобусами, ни деньгами.

Да и тариф хотя и сделали дифференцированным, но он явно не покроет ни расходы на перекраску в бело-красные цвета, ни обновление автопарка, которое требует администрация города по пятилетним контрактам от всех перевозчиков.