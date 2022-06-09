МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

МегаФон первым в России обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat —– российской деловой социальной сети. Благодаря приложению клиенты МегаФона смогут общаться и находить новые бизнес-контакты, не думая о состоянии счета.

С 9 июня МегаФон отменил тарификацию в сервисе для частных и корпоративных клиентов. Пользоваться приложением можно без подключения дополнительных опций даже при отрицательном балансе.

«В 2022 году TenChat (12+) стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона. В мае мобильный трафик в сервисе вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, которые ищут возможности для развития собственного бизнеса или новую работу, и автоматически обнуляем трафик на этот набирающий популярность сервис», — говорит Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона.

В социальной сети TenChat пользователи находят партнеров, работу, инвесторов, новые проекты, подрядчиков, потенциальных клиентов и следят за экспертным контентом.

«В TenChat уже более 1 миллиона пользователей, при этом около 40% нашей аудитории — абоненты МегаФона. Наше партнерство особенно актуально в текущей ситуации, когда предприниматели и самозанятые — движущая сила экономики. Именно они составляют более половины пользователей TenChat. Благодаря обнулению трафика в нашей социальной сети от МегаФона можно решать свои деловые задачи, не беспокоясь о состоянии счета, и в любое время находить новые проекты и возможности для бизнеса», — комментирует Семён Теняев, основатель социальной сети TenChat.

По данным МегаФона, наибольшая деловая активность в сервисе зафиксирована в Москве – на столицу России пришлось 18% от общего мобильного трафика в TenChat. В рейтинг регионов с наибольшим потреблением трафика в этом приложении также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Новосибирск.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

TenChat — социальная сеть для активных людей, объединяющая предпринимателей, сотрудников, фрилансеров и лидеров мнений на одной платформе. Приложение подстраивается под интересы каждого и одинаково подходит как для развлечения, так и для рабочих задач. Лента соцсети отличается “умным” алгоритмом «Зевс», который блокирует некачественный контент. А суперапп-архитектура TenChat включает в себя десятки мини-сервисов — от проверки контрагентов до поиска госзакупок. Количество пользователей TenChat уже превышает 1 млн человек.