Массовых отключений электричества в области обещают избежать

Лес рубят — щепки летят. На протяжении полугода во Владимирской области планомерно вырубают деревья и кустарники под ЛЭП, меняют опоры и провода, в итоге к началу холодов повторения массовых отключений быть не должно, заверил глава региона Александр Авдеев. Постоянные аварии на линиях электропередач были одной из самых актуальных проблем минувшей зимы.

Выйти из списка

Администрация стремится вывести область из «черного списка» регионов, где наблюдалось наибольшее число аварий на сетях электроснабжения в прошлом сезоне. Владимирцы тогда были вторыми по количеству отключений электроэнергии — хуже только в Архангельской области, где снега всяко больше нашего.

С конца ноября 2021 года по 1 февраля текущего года нарушения электроснабжения фиксировались в 1532 населённых пунктах Владимирской области, в которых проживают более 94 тысяч человек. Самыми проблемными в плане отключений оказались Меленковский, Селивановский, Ковровский и Гусь-Хрустальный районы.

— Энергосетевое хозяйство области должно быть приведено в порядок до начала осенне-зимнего периода. Все те работы, которые не выполнялись в течение последних двух лет, должны быть сделаны в этом году. Таких массовых отключений больше быть не должно, — заявил Александр Авдеев.

График плановых отключений во Владимирской области — на сайте «Россети Центр и Приволжье»

На пресс-конференции он нажимал на тот момент, что прошлой зимой снега и у соседей из Твери, Рязани, Нижнего Новгорода было в избытке, но они справились с энергохозяйством. Потому что лучше готовились к зиме.

— Сейчас энергетики тысячами километров меняют провода, сотнями километров вырубают просеки и удаляют деревья, которые потенциально опасны в зимний период. Очень надеюсь, что при совместном контроле администрации области и глав администраций на местах, подготовка к зиме будет лучше, чем год назад, — добавил врио губернатора.

Работа еще впереди

На сегодня энергетические службы удовлетворили около 30% заявок от муниципальных образований, где наблюдались наиболее массовые отключения электроэнергии. До конца сентября справимся с остальными, обещали они.

Сейчас в области работает 31 территориальная сетевая организация. Из них только 17 реализуют в этом году инвестиционные программы, направленные на повышение надежности электросетевого комплекса региона.

В этом сезоне планируется строительство и реконструкция 1347 километров линий электропередач разных уровней напряжения, а также ремонт и замена 516 трансформаторов.