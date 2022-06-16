Маршруты № 13С и 55С во Владимире могут продлить

Схему движения двух маршрутов во Владимире могут изменить. Речь об автобусах № 55С и 13С. Первые уже пробно пустили по улице Мира до Балакирева. А вторым могут изменить конечную остановку в Лунево — она будет дальше. Дело в том, что на маршрут № 13С поставили новенькие «ПАЗы», которые смогут пройти по узким дорожкам квартала для многодетных семей.

Следует до Журавлихи

С 15 июня на маршрут № 13С «Лунево — Тандем» вышла муниципальная компания «Владимирпассажиртранс». Она сменила фирму «Транссовт», работавшую по временному договору. Выиграв торги, муниципальное предприятие получило право на длительное обслуживание маршрута.

«Владимирпассажитранс» заключил с мэрией 5-летний контракт.

Как и обещали прежде в городском управлении транспорта, на тринадцатую линию поставили два новых «ПАЗа», купленных на бюджетные средства. Еще дюжина «ЛиАЗов», приобретенных с господдержкой, начала колесить по Владимиру двумя неделями ранее.

«ПАЗики» на загородный маршрут пустили по понятной причине. В Лунево узкие дороги. Автобусы большого класса по ним не проедут. Почему проезжую часть сделали такой, нужно спросить администрацию города. Она заказывала объект дорожникам. Причем чиновники знали, что в микрорайоне сотни земельных участков отдали многодетным семьям. Тем не менее, «картина маслом». Впрочем, её обещают исправить.

— Сотрудники центра управления городскими дорогами» и специалисты управления ЖКХ закончили восстановление отбойников и водосброса на дамбе в микрорайоне Лунево. В июле будут проведены работы по расширению дороги перед дамбой. В планах — устройство ее щебеночного основания и покрытия из асфальтобетона. По окончании дорожных работ автобусный маршрут №13С будет продлен до остановки «Улица Журавлиха», — сообщила пресс-служба администрации города.

Автобус изменился

Изменения готовятся и по маршруту № 55С. Его тоже обслуживает «Владимирпассажиртранс». На линии работает один автобус. Ездит четко по расписанию из пяти загородных деревень (Шепелево, Никулино, Злобино, Вилки, Аббакумово — все в границах Владимира) до Дворца детского и юношеского творчества.

— Сегодня на остановку под мост приехал не наш автобус. У нас был широкий и вместительный. А нам дали узкий, с малым количеством посадочных мест. Водитель сказал, что автобус будет теперь такой и с кондуктором. В виде эксперимента следуют до Балакирева. А нам такой маленький автобус не нравится. Сейчас кроме постоянных жителей добавились дачники. Пассажиров с пяти микрорайонов много получается! — возмущаются жители Шепелево и Никулино.

В управлении транспорта и связи пояснили, что маршрут хотят продлить по обращениям самих же жителей. Расписание останется прежним. Тарифы тоже.

— Класс автобуса не изменился. Он остался большим. Чтобы продлить маршруты, необходимо провести комиссию по перевозкам. Как только будет принято решение, в схему внесут изменения. Об этом пассажиров предупредят заранее, — заверили в пресс-службе администрации города.

У владимирских перевозчиков есть автобусы трехдверные и двухдверные. На маршруте №55С до настоящего времени ездил трехдверный «Ман», а сейчас так называемый коротыш «ЛиАЗ» с двумя дверьми. Разница по вместимости — 30 человек. При этом увеличивается «плечо». И в чем же обещанное улучшение качества пассажирских перевозок? Хорошо, что к вечеру перевозчик отреагировал на жалобы пассажиров и вернул трехдверный автобус. Правда, уже не «Ман», а «ЛиАЗ» вместимостью на 20 человек меньше. Но и это результат.