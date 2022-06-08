Магистраль М-12 заасфальтируют к концу года на 70%

Более 30-ти километров асфальта уложили в апреле-мае нынешнего года на платном автобане М-12 «Москва — Нижний Новгород». Во Владимирской области работы активно ведут на участках, движение по которым запустят уже к концу 2022 года. Строители планируют до конца 2022 года выполнить в асфальтобетоне 560 из 811 километров — это 70% трассы.

Свои материалы

На всех этапах строительства скоростной магистрали построены свои асфальтовые заводы. Всего их 30. Каждый выпускает по 160 тонн асфальтобетона в час. Это позволяет укладывать строителям почти по 2000 метров асфальтобетона в день.

Заводы производят разные смеси. Дорожники подбирают специальные рецепты, которые подходят для климатических условий региона и планируемой загруженности трассы.

Асфальтовые заводы работают в Гусь-Хрустальном, Муромском, Петушинском районах

— Мы занимаемся подбором и испытанием асфальтобетонной смеси. С чего начинается день? Заводится завод, ребята отбирают смесь. Делается выжигание смеси для того, чтобы понять ее зерновой состав. Формуем смесь. По ГОСТу выдаем паспорт каждый день на 2000 тонн, — рассказывает начальник лаборатории «СТГ-Автомагистраль» Елена Леглер.

Планы года

С начала строительства асфальт уложили на 190 из 811 километров будущей магистрали. Во Владимирской области в рамках второго этапа сейчас укладывают нижний слой покрытия проезжей части. Толщина его восемь сантиметров. Это один из трех слоев, из которых будет состоять трасса. Для устройства нижнего используют асфальтобетонную смесь, которая подходит для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана на экстремальные нагрузки, информирует госкомпания «Автодор».

Сейчас нижний слой покрытия уложен на 6% общей протяженности дороги.

— В работах по укладке задействовано 60 человек и 26 единиц техники, среди которых асфальтоукладчики, катки, гудранаторы, которые выполняют подгрунтовку и разливают эмульсию, перегружатели, которые подают смесь с автосамосвалов, минипогрузчики. В пик сезона на работах по укладке асфальта на втором этапе планируется задействовать 105 человек и 49 единиц техники, — сообщил «Автодор».

На втором этапе магистрали во Владимирской области укатают 400 тысяч тонн асфальтобетона. К концу года запустят движение по 26-ти километрам шоссе рядом с Южным обходом областного центра. Активные работы ведутся на 10 съездах и заездах с бесплатных дорог на платный автобан.

Напомним, что трасса М-12 строится в восемь этапов. Она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).